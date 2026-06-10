Comunità del Parco di Portofino, eletta presidente Elisabetta Ricci

Rapallo. Elisabetta Ricci, sindaco di Rapallo, è stata eletta all’unanimità presidente della Comunità del Parco di Portofino.

L’elezione è avvenuta con il voto favorevole di tutti i componenti presenti.

“Accolgo questo incarico con profondo senso di responsabilità e con la consapevolezza dell’importanza del ruolo che la Comunità del Parco svolge nel promuovere la collaborazione tra istituzioni, associazioni e realtà territoriali. Il Parco di Portofino rappresenta un bene comune di straordinario valore, che merita attenzione, visione e un impegno condiviso per la sua tutela e il suo sviluppo sostenibile” dichiara Ricci.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Matteo Viacava, sindaco di Portofino, e a Giorgio D’Alia, vicesindaco di Portofino, per aver proposto la candidatura, nonché a tutti i membri della Comunità del Parco per la fiducia accordata.

“Lavoreremo insieme, nel rispetto delle diverse sensibilità e delle esigenze dei territori rappresentati, per rafforzare il ruolo del Parco quale motore di tutela ambientale, valorizzazione del territorio e crescita sostenibile per le nostre comunità”, annuncia Ricci.