Comune di Genova, dipendenti in piazza: “Servono assunzioni o saltano i servizi per i cittadini”

Genova. Giornata di protesta per i dipendenti del Comune di Genova, per la prima volta dopo anni coinvolti in uno stato di agitazione unitario proclamato da Rsu e sindacati del pubblico impiego. I lavoratori hanno organizzato un presidio sotto la sede della prefettura, con tanto di blocco del traffico in via Roma, per accompagnare l’incontro che dà il via alle procedure di raffreddamento. Per l’amministrazione presenti il vicesindaco Alessandro Terrile e l’assessora al Personale Rita Bruzzone.

Al centro delle rivendicazioni c’è la carenza di organico imputata al piano di tagli governativi che prevede la perdita di 570 posti di lavoro tra il 2023 e il 2028, a fronte – denunciano i sindacati – di un potenziamento delle figure dirigenziali di vertice. Nel frattempo, con lo stato di agitazione sono stati bloccati tutti gli straordinari (altro punto oggetto di scontro) e i cambi turno non programmati.

“Il nostro è un gesto di responsabilità – spiega Cinzia Maniglia, segretaria regionale della Fp Cisl Liguria – perché, quando un ente di circa 5mila dipendenti e tutto l’indotto comunale denunciano una criticità immensa. che riguarda sia i carichi di lavoro sia la dotazione organica, non ci si può esimere da un’azione unitaria. Il Comune è in grandissima difficoltà, serve una soluzione affinché i servizi per i cittadini, che oggi vanno avanti solo grazie alla buona volontà dei dipendenti, possano continuare ad essere erogati. Chiediamo una revisione del piano assunzionale: deve esserci un equilibrio tra la spesa dell’area di dirigenza e dell’area del comparto”.

Piano di assunzioni che era stato varato nel 2023, come ha ricordato la sindaca Salis rispondendo sul tema nei giorni scorsi. “Questo lo diciamo anche noi, che abbiamo fatto uno sciopero in solitaria proprio a giugno 2025 – ricorda Luca Infantino, segretario generale della Fp Cgil Genova -. Noi chiediamo un segno di discontinuità da parte del dell’attuale giunta con l’inserimento di risorse atte a tamponare un sistema che da qui ai prossimi anni vedrà la perdita di circa 500 unità sui posti di lavoro del Comune di Genova. Vogliamo salvaguardare il lavoro pubblico, ma soprattutto il sistema dei servizi e del welfare in questa città. Meno personale significa meno servizi. E chiederemo al Comune di Genova di portare queste istanze anche in sede di Anci, perché forse questo sistema che sta implodendo è un deficit che non vive solo il Comune di Genova, ma tutti gli enti locali di questa nazione”.

“Il problema è la carenza di personale ormai da anni, quindi imputabile non solo a questa amministrazione, ma anche alle precedenti – aggiunge Giovanni Cadili Rispi della Uil Fp -. Il blocco continuo sulle assunzioni non permette l’erogazione minima dei servizi e le persone sono costrette a fare molte più ore di straordinario e cambi turno, con uno stress lavorativo correlato. Abbiamo problemi nella polizia locale, dove vengono chiesti sempre servizi aggiuntivi per conto terzi. I servizi educativi e sociali non reggono più. Cosa può fare questa amministrazione? Può intervenire sull’organizzazione attraverso un’analisi corretta dei processi”.

“L’unità sindacale si è trovata soprattutto sulla base degli innumerevoli problemi che ci troveremo ad affrontare – sottolinea Massimiliano Ghiglino della Usb Pubblico Impiego -. Il nodo centrale è quello delle assunzioni. E, non ultimo, il fatto che abbiamo registrato un aumento tra le unità della dirigenza mentre le unità operative le vediamo sempre al palo”.