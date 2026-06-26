Il Comune di Genova aderisce alla giornata contro l’abuso e il traffico di droghe

Genova. In occasione della Giornata internazionale contro l’abuso e il traffico illecito di droghe del 26 giugno, il Comune di Genova aderisce ai contenuti e alle raccomandazioni promosse dalla Rete ELIDE – Rete degli Enti locali, di cui è capofila il Comune di Bologna, per una politica innovativa sulle droghe, dedicate quest’anno alle giovani generazioni, alla promozione della salute e alla limitazione dei rischi connessi all’uso di sostanze.

«Le sfide che abbiamo davanti richiedono uno sguardo nuovo e strumenti adeguati alla realtà che vivono ragazze e ragazzi. Per questo condividiamo l’esigenza di rafforzare le politiche di prevenzione, l’educazione alla salute, il lavoro di prossimità e gli interventi di riduzione del danno, costruendo percorsi che mettano al centro le persone e non lo stigma. La sicurezza si costruisce prima di tutto attraverso la conoscenza, l’ascolto, la presa in carico e la partecipazione – commenta l’assessora al Welfare Cristina Lodi – A Genova stiamo lavorando per rafforzare il dialogo tra istituzioni, servizi, terzo settore e mondo giovanile, nella convinzione che fenomeni complessi non possano essere affrontati esclusivamente con strumenti repressivi. Servono politiche integrate che sappiano tenere insieme salute pubblica, inclusione sociale, tutela delle fragilità e qualità della vita nei quartieri – conclude Lodi – La promozione del benessere dei giovani, la messa in sicurezza dei contesti di aggregazione e divertimento, il coinvolgimento diretto delle nuove generazioni nei processi decisionali e il rafforzamento dei servizi territoriali rappresentano obiettivi fondamentali per costruire una città più giusta, più sicura e più capace di affrontare le trasformazioni sociali del nostro tempo».

«Il mondo della scuola e i servizi educativi sono in prima linea in questa sfida e rappresentano il terreno più fertile per costruire una vera cultura della prevenzione – aggiunge l’assessora ai Servizi educativi Rita Bruzzone – Non si tratta solo di informare sui rischi, ma di agire precocemente sullo sviluppo delle competenze emotive e relazionali dei nostri ragazzi, aiutandoli a sviluppare quel pensiero critico necessario per fare scelte consapevoli. Come amministrazione, siamo convinti che la prevenzione debba partire dai banchi di scuola, supportando i docenti e le famiglie attraverso alleanze educative forti. Investire sul benessere psicofisico all’interno dei contesti scolastici significa offrire spazi di ascolto protetti, intercettare il disagio prima che diventi emergenza e contrastare l’isolamento sociale. La scuola deve essere il luogo in cui i giovani non solo imparano, ma si sentono accolti, valorizzati e protetti dalle fragilità del nostro tempo».

«Anche quest’anno, in occasione della Giornata internazionale contro l’abuso e il traffico illecito di droghe, le città della Rete Elide propongono iniziative per mantenere alto il confronto sul fenomeno dell’uso di sostanze e favorire un approccio centrato sulla persona, sulla salute, sulla riduzione del danno e sulla vivibilità dello spazio pubblico – sottolinea Matilde Madrid, assessora al Welfare e Salute del Comune di Bologna e coordinatrice nazionale della Rete Elide – In particolare, quest’anno è stata coinvolta la popolazione giovanile, attraverso incontri pubblici e percorsi laboratoriali che mettano al centro i contributi e la partecipazione attiva dei giovani. Le città hanno esperienza, strumenti e servizi innovativi sul territorio. Per questo rinnoviamo la richiesta al Governo di avviare una riforma della normativa nazionale sul tema e di riconoscere il ruolo fondamentale delle città nel governo del fenomeno, prevedendo maggiore autonomia, risorse stabili e pieno coinvolgimento nei percorsi decisionali, a partire dal nuovo Piano Nazionale sulle Dipendenze».