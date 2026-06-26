Comune di Genova, dipendenti in stato di agitazione: lunedì presidio sotto la prefettura

Genova. Dopo lo stato di agitazione unitario proclamato dai sindacati per i dipendenti del Comune di Genova arriva il primo atto di protesta formale: lunedì 29 giugno alle 10.30 è in programma un presidio davanti alla prefettura, dove una delegazione sarà ricevuta in seguito alla convocazione formale scaturita dall’attivazione delle procedure di raffreddamento.

È la prima volta dopo anni che tutte le sigle sindacali (Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Usb Pubblico Impiego e Diccap) oltre alla Rsu mettono nel mirino l’amministrazione di Palazzo Tursi. Al centro della protesta c’è il piano di tagli governativi che prevede la perdita di 570 posti di lavoro tra il 2023 e il 2028, a fronte – denunciano i sindacati – di un potenziamento delle figure dirigenziali di vertice. Tra i motivi della mobilitazione figurano anche la “gestione fuori controllo del lavoro straordinario” (con oltre 92mila ore complessive accumulate nel 2025 tra pagamenti e recuperi), il blocco delle relazioni sindacali su temi chiave come smart working e buoni pasto, e una progressiva spinta verso le esternalizzazioni.

Con l’apertura dello stato di agitazione, i dipendenti comunali hanno interrotto la disponibilità a svolgere ore straordinarie e cambi turno non programmati.

I sindacati, invitando i lavoratori a partecipare al presidio di lunedì mattina, informano che è possibile usare come copertura parte delle 12 ore annue di permesso assembleare sindacale: in questo caso sarà possibile assentarsi dalle 8.00 alle 14.45.

Ieri intanto era arrivata la risposta della sindaca Silvia Salis: “Questo è il piano assunzionale 2023-2028, siamo nel 2026: capisco lo stato di agitazione e le preoccupazioni, però è un piano che è stato presentato da anni. Questa amministrazione si è detta disponibile ad anticipare le assunzioni e siamo disposti a incontrare e a partecipare fattivamente con delle proposte al tavolo in prefettura. Stiamo facendo il possibile all’interno di quello che è il turnover dell’amministrazione pubblica”.