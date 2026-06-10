Immobiliare, a Genova salgono le compravendite (e i prezzi): per l’affitto è la città più accessibile

Genova. A Genova aumentano le compravendite immobiliari e salgono i prezzi. Secondo l’analisi di Abitare Co. sui dati OMI dell’Agenzia delle Entrate, le compravendite sono cresciute dell’8,7% rispetto allo stesso periodo del 2025, raggiungendo quota 2.344 transazioni.

Il capoluogo ligure registra inoltre una crescita dei prezzi di acquisto superiore alla media nazionale (+4,8% contro +4,3%), con un valore medio di 2.200 euro al metro quadrato. Ancora più marcato l’andamento del mercato delle locazioni: i canoni aumentano del 6,4%, il dato più elevato tra tutte le città metropolitane analizzate, attestandosi a 127 euro al mq all’anno.

Quanto costa comprare casa a Genova

Sul fronte delle compravendite, Genova è la seconda città metropolitana per crescita, preceduta soltanto da Torino (+9,2%) e davanti a Milano (+7,1%), Palermo (+6,6%), Napoli (+5,3%), Roma (+5,1%) e Bologna (+3,4%). Firenze è l’unica città a registrare una contrazione (-2,9%). In termini assoluti, Genova totalizza 2.344 transazioni, un volume inferiore rispetto a Roma (8.961) e Milano (5.896), ma superiore a Palermo, Bologna e Firenze.

Per quanto riguarda i prezzi di acquisto, Genova si piazza al secondo posto per incremento (+4,8%), dietro Torino (+7,1%) e davanti a Bologna (+4,2%) e Firenze (+3,3%). Con 2.200 euro al mq, il mercato genovese presenta valori nettamente inferiori rispetto a Milano (5.750 euro al mq), Firenze (4.750 euro), Roma (3.880 euro) e Bologna (3.750 euro), risultando però più costoso di Palermo (1.600 euro) e sostanzialmente allineato a Torino (2.250 euro).

Il mercato degli affitti

Nel mercato degli affitti, Genova guida la classifica della crescita dei canoni con un incremento del 6,4%, davanti a Palermo (+4,6%), Roma (+2,7%), Torino (+2,3%) e Napoli (+0,6%). Bologna (-2,4%), Firenze (-1,9%) e Milano (-1,5%) registrano invece una diminuzione dei prezzi.

Nonostante l’aumento, il capoluogo ligure resta tra le città più accessibili per gli affitti, con un canone medio di 127 euro al mq all’anno, inferiore a Milano (266 euro), Firenze (250 euro), Roma (222 euro), Bologna (200 euro), Napoli (180 euro) e Torino (152 euro), e superiore soltanto a Palermo (116 euro).