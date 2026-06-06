Commissione e sopralluogo sulla sicurezza in Darsena, la Lega canta vittoria

Genova. “La nostra battaglia non è stata vana: abbiamo vinto noi, ma soprattutto hanno vinto i cittadini, i residenti e i commercianti della Darsena”. Così i consiglieri comunali Alessio Bevilacqua e Paola Bordilli annunciano “il superamento del muro di gomma eretto in questi mesi dall’amministrazione locale”. Nelle ultime ore è stata confermata la programmazione di una commissione consiliare con sopralluogo nella zona della Darsena.

Nei giorni scorsi i due consiglieri del Carroccio avevano lanciato “un ultimatum”, minacciando la richiesta di un consiglio comunale monotematico urgente sul tema della sicurezza.

“Vogliamo esprimere il nostro più sentito e profondo ringraziamento alla presidente della commissione consiliare Anna Orlando – dichiarano congiuntamente Bevilacqua e Bordilli riferendosi alla collega di minoranza, consigliera di Vince Genova – la presidente Orlando ha dimostrato fermezza e alto senso delle istituzioni, riuscendo a fare esattamente ciò per cui ci siamo battuti con determinazione per così tanto tempo”.

“Nonostante le continue avversità della giunta Salis e dell’assessora Viscogliosi, che per mesi sono scappati dal confronto lasciando senza risposta le nostre istanze, la tenacia della Lega ha trionfato”, concludono Bordilli e Bevilacqua