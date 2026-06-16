In un capannone sopra Voltri una serra con 355 piante di marijuana: due arresti

Genova. La squadra mobile di Genova ha arrestato in flagranza due albanesi di 32 e 29 anni per coltivazione di sostanza stupefacente. I due sono entrambi irregolari sul territorio.

Il blitz è scattato in un capannone in ristrutturazione sulle alture di Voltri.

Dagli accertamenti è emerso che lo stabile, di 850 metri quadrati, era stato infatti totalmente adibito a serra professionale indoor, con impianti di aerazione, illuminazione e irrigamento di prodotti coltivati.

Gli appostamenti hanno consentito di notare che proprio i due giovani vivevano all’interno del capannone, senza lasciarlo mai incustodito. Nelle prime ore oggi, gli investigatori hanno effettuato una perquisizione che ha consentito di sorprendere entrambi gli indagati e di trovare e sequestrare 355 piante di marijuana, dell’altezza di oltre 1 metro, con infiorescenze pronte ad essere raccolte. I due sono stati portati nel carcere di Marassi

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