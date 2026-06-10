Nello zaino quasi un chilo di cocaina, 18enne arrestato in mezzo al bosco

Rapallo. Un diciottenne è stato arrestato dai carabinieri dopo essere stato trovato con quasi un chilo di cocaina nello zaino.

I militari della stazione di Rapallo hanno individuato il giovane la notte scorsa durante un controllo, e lo hanno visto dirigersi verso un bosco alla periferia della cittadina con uno zaino.

Insospettiti, lo hanno seguito sorprendendolo mentre stava nascondendo tra i cespugli lo zaino. All’interno c’erano 900 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi pronte per la vendita.

La successiva perquisizione domiciliare del 18enne ha consentito di trovare 900 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio e quindi sequestrati. Il diciottenne è stato trasferito nel carcere di Marassi.