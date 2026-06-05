Alla scoperta dei rifugi anti bombardamenti: la visita alla Cittadella ipogea di Campi

Genova. Il Centro Studi Sotterranei organizza una visita alla Cittadella ipogea di Genova Campi, ricovero anni ’40 ricavato dentro la collina di Coronata che si articola in varie gallerie il cui sviluppo supera il chilometro.

L’appuntamento è per sabato 13 giugno in corso Perrone 20 per partire per un’esplorazione che durerà circa 100 minuti. Il rifugio è stato costruito per fornire un riparo dai bombardamenti aerei ai dipendenti della Società Italiana Acciaierie di Cornigliano. La struttura era in grado di accogliere 4.500 persone ed era dotata di acqua corrente, impianti di illuminazione, sistema di aerazione, sistema fognario e servizi igienici.

Al suo interno sono visibili molte testimonianze come scritte originali, graffiti, corpi illuminanti, dotazioni impiantistiche e di sicurezza dell’epoca. L’atmosfera dei suoi grandi ambienti ipogei riporta ai giorni terribili della Seconda Guerra Mondiale, offrendo un viaggio spazio-temporale che regala un’attrattiva unica.

La visita è da considerarsi facile, non richiede di accovacciarsi e non ci sono tratti stretti, ed è guidata da personale competente in modo approfondito con una introduzione di contesto storico e architettonico.

Informazioni e prenotazione obbligatoria al numero 3755346629 dalle 9:00 alle 14:00 e dalle 16:30 alle 19:00.