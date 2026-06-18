Cisce 2026, Spediporto con Regione Liguria alla fiera della supply chain

Genova. Cisce 2026 scalda i motori e la delegazione ligure è pronta a imbarcarsi alla volta di Pechino.

La partecipazione della Liguria come ospite d’onore alla più importante fiera internazionale dedicata alla supply chain è stata presentata nella Sala Trasparenza della Regione Liguria.

Un evento di grande importanza per i possibili, favorevoli sviluppi in termini di investimenti e di opportunità di business economici e che verrà la missione guidata da Regione Liguria, con l’ammiraglio Massimiliano Nannini, capo di gabinetto della Regione e la cui realizzazione ha visto la stretta collaborazione di Spediporto.

Un ruolo sottolineato dal direttore generale, Giampaolo Botta, intervenuto dopo l’introduzione dell’assessore allo Sviluppo economico della Regione Liguria Alessio Piana e lo stesso Nannini.

Botta ha osservato come si tratti “della più importante delegazione che abbia mai partecipato a questa fiera. Troveremo dunque – ha sottolineato ancora Botta – un paese pronto ad accogliere la qualità delle nostre istituzioni, delle nostre imprese, la nostra grande volontà di aprirci al mercato asiatico”.

Botta ha anche ricordato un momento importante per Spediporto, l’inaugurazione dell’ufficio di rappresentanza a Hong Kong, in programma giovedì 25 giugno.

Il direttore generale Spediporto ha, poi, rimarcato uno degli slogan contenuti nel video promozionale Cisce che è stato proiettato: “Senza condivisione è impossibile immaginare di collegare reti commerciali, economie e paesi”.

Un claim ripreso da Guo Peidong, chief representative del Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale in Italia che ha ricordato come “il Ccpit abbia attribuito grande importanza alla partecipazione della Liguria”.

Peraltro proprio Guo Peidong, ad aprile, aveva presentato la presenza ligure a Cisce durante l’Assemblea Pubblica Spediporto.

Il desiderio di aprirsi a questi nuovi mercati e la centralità della logistica sono stati rimarcati anche dal presidente di Federlogistica Davide Falteri.