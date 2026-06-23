Cerro Abajo 2026, tutte le strade chiuse per la gara di down hill urbano

Genova. Per consentire il regolare svolgimento del Red Bull Genova Cerro Abajo 2026, in programma a Genova sabato 27 e domenica 28 giugno, a partire da giovedì 25 giugno entreranno in vigore le seguenti disposizioni di mobilità:

1) Dalle ore 21.30 alle ore 22.30 di giovedì 25 giugno, al fine di posizionare il cavo della cable cam funzionale all’evento e comunque fino a cessate esigenze legate alla manifestazione, istituzione del divieto di transito veicolare sulle seguenti vie:

– piazza Goffredo Villa

– corso Carbonara, nel tratto compreso tra piazza Goffredo Villa e i civici 20-22 di corso Carbonara.

2) Dalle ore 10.00 alle ore 13.30 e dalle 14.00 alle 17.30 di venerdì 26 giugno, al fine di testare le strutture funzionali all’evento e comunque fino a cessate esigenze legate alla manifestazione, viene istituito il divieto di transito veicolare in:

– salita Superiore di S. Simone da largo Caproni fino all’intersezione con via Domenico Chiodo

– via Domenico Chiodo da salita Superiore di S. Simone a salita Emanuele Cavallo

– via Lorenzo Costa nel tratto compreso fra via Paride Salvago e via Oberto Cancelliere

– da piazza Goffredo Villa ai civici 20-22 di corso Carbonara.

3) Dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di sabato 27 giugno e dalle ore 7.30 alle ore 22.00 di domenica 28 giugno e comunque fino a cessate esigenze legate alla manifestazione, è istituito il divieto di transito veicolare e pedonale nelle seguenti vie:

– largo Caproni

– mura delle Chiappe nel tratto compreso tra largo Caproni e il civico 47 della stessa

– salita Superiore di S. Simone

– via Domenico Chiodo da salita Superiore di S. Simone a salita Emanuele Cavallo

– salita Emanuele Cavallo

– salita Superiore di S. Gerolamo

– via Lorenzo Costa nel tratto tra salita Accinelli e via Oberto Cancelliere

– piazza Goffredo Villa

– corso Carbonara nel tratto compreso tra piazza Goffredo Villa e corso Carbonara fino al civico 18

– salita dell’Incarnazione

– salita delle Monache Turchine

– salita di S. Nicolosio

– via Edilio Raggio

– via Carlo Targa

– largo della Zecca.

4) Sospensione delle ordinanze di via Balbi e di via Interiano per consentire alla Polizia Locale, in caso di necessità, il transito di qualsiasi tipologia di veicolo sabato 27 giugno e domenica 28 giugno in orario 8.00-19.00.

5) Istituzione del divieto di transito veicolare – eccetto per i residenti e titolari di proprietà laterali – sabato 27 giugno e domenica 28 giugno, in orario 8.00-19.00, nelle seguenti vie:

– via Piaggio nel tratto compreso tra via Paride Salvago e via Domenico Chiodo

– via Lorenzo Costa nel tratto compreso tra salita Accinelli e via Oberto Cancelliere

– via Vallechiara

– via Carlo Targa

– galleria Garibaldi

– via Cairoli nel tratto compreso tra via S. Siro e largo Zecca

– salita Superiore Rondinella.

6) Sono istituite le aperture al traffico pedonale:

– sabato 27 giugno dalle ore 8.00 alle ore 13.30 e dalle ore 17.30 alle ore 20.00

– domenica 28 giugno dalle ore 7.30 alle ore 10.30, dalle ore 13.30 alle ore 14.30 e dalle ore 19.00 alle ore 22.00.

Il transito pedonale in questo lasso di tempo sarà sempre gestito e monitorato dalla Polizia Locale, che valuterà caso per caso la fattibilità.

7a) Dalle ore 1.00 di sabato 27 giugno alle ore 21.00 di domenica 28 giugno e comunque fino a cessate esigenze legate alla manifestazione, è istituito il divieto di sosta con sanzione accessoria della rimozione forzata per i veicoli degli inadempienti su tutto il percorso di gara:

– largo Caproni

– mura delle Chiappe nel tratto compreso tra largo Caproni e il civico 47 della stessa

– salita Superiore di S. Simone

– via Domenico Chiodo, nel tratto compreso tra salita Superiore di S. Simone e salita Emanuele Cavallo

– salita Emanuele Cavallo

– salita Superiore di S. Gerolamo

– piazza Goffredo Villa

– corso Carbonara nel tratto compreso tra piazza Goffredo Villa e salita dell’Incarnazione

– salita delle Monache Turchine

– salita dell’Incarnazione

– salita di S. Nicolosio

– via Edilio Raggio

– largo della Zecca.

7b) Istituzione senso unico alternato in piazza Goffredo Villa nel viale antistante i civici 27 e 29 e in via Targa nel tratto compreso tra via Polleri e il civico 19 di via Targa stessa, al fine di consentire l’accesso ai box presenti al civico 19.

7c) Sospensione dell’obbligo di svolta a levante per i bus di linea allo sbocco dei Giardini Pellizzari su corso Firenze.

8) Dalle ore 7.00 di sabato 27 giugno alle ore 21.00 di domenica 28 giugno e comunque fino a cessate esigenze legate alla manifestazione, è disposto il temporaneo spostamento degli stalli di sosta per disabili personalizzati contrassegnati dai numeri 5022 e 18137 sopra il Belvedere di corso Carbonara così come mostrato nell’immagine allegata.

In fase di allestimento nelle varie zone interessate dalle lavorazioni potranno essere istituiti divieti di sosta temporanei con utilizzo dell’Ordinanza di regolazione della mobilità 116/2026 a discrezione della Polizia Locale in accordo con gli organizzatori e l’Ufficio Eventi e Manifestazioni del Comune di Genova. La Polizia Locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dell’evento.