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Incidente

Chiavari, finisce con l’auto contro un muro: recuperato dai vigili del fuoco e portato in ospedale

È successo in Aurelia poco prima del bivio per Sant'Andrea di Rovereto

Generico giugno 2026

Chiavari. Rocambolesco incidente nel tardo pomeriggio di mercoledì a Chiavari, poco dopo le 19, per fortuna senza gravi conseguenze.

Il conducente di un’auto che percorreva l’Aurelia, poco prima del bivio per Sant’Andrea di Rovereto, ha perso il controllo ed è andato a sbattere contro il muro.

La moglie, incolume, è scesa autonomamente, mentre l’uomo è rimasto bloccato all’interno. I vigili del fuoco, accorsi sul posto, hanno collaborato con il personale sanitario (Croce Rossa di Cogorno e automedica del 118) e dopo averlo stabilizzato col collare cervicale lo hanno posto su barella spinale per il trasporto in ospedale, in codice giallo a Lavagna.

Quindi i vigili del fuoco hanno messo messo in sicurezza il veicolo e hanno lavorato insieme al personale del carro attrezzi per il recupero.

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