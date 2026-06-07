Chiavari, confronto aperto sulle opere a mare: il dibattito sul futuro della costa ed erosione costiera

Chiavari Si è concluso con un successo di pubblico l’incontro sulle “Opere a mare della costa di Chiavari”, l’evento promosso dal gruppo Impegno Comune per fare il punto sulla difesa del litorale. Come si legge nel comunicato diffuso a margine dell’iniziativa, l’appuntamento ha registrato una “sala partecipata e numerosi interventi del pubblico per l’incontro ‘Opere a mare della costa di Chiavari’, organizzato da Impegno Comune con la partecipazione del Prof. Franco Marco Elter, dell’Ing. Sandro Brizielli e del Dott. Alessandro Casarino. La serata ha consentito di approfondire, attraverso contributi tecnici e scientifici, le caratteristiche del litorale chiavarese, le dinamiche geologiche e meteomarine che ne influenzano l’evoluzione, nonché gli interventi di difesa costiera attualmente in corso”.

Il dibattito ha offerto un’importante occasione di analisi e condivisione su tematiche centrali per il territorio, affrontando sia gli aspetti legati alle nuove tecnologie sia i nodi critici delle progettazioni passate. Secondo quanto riportato nella nota stampa, è stata infatti “particolarmente apprezzata dai presenti la possibilità di confrontarsi direttamente con professionisti del settore, che hanno illustrato il progetto, la situazione attuale della costa e i possibili scenari futuri, affrontando temi spesso assenti dal dibattito pubblico. Tra gli argomenti emersi durante la serata anche l’utilizzo di soluzioni innovative quali i geotessuti e i tecno-reef, tecnologie che in diverse realtà vengono impiegate per mitigare l’erosione costiera con approcci differenti rispetto alle opere tradizionali molto più costose e meno efficaci, usate già in altri contesti liguri. Dall’analisi tecnica è emerso come nel corso degli anni la gestione progettuale abbia conosciuto scelte non sempre efficaci: alcuni errori sono stati corretti in corso d’opera, mentre altri potrebbero avere conseguenze difficilmente reversibili. Proprio per questo motivo è fondamentale continuare a monitorare gli effetti degli interventi in atto e mantenere aperto il confronto tra tecnici, amministratori e cittadini”.

L’evento ha confermato l’alto interesse della cittadinanza e la volontà degli organizzatori di proseguire su questa linea per favorire una partecipazione attiva. Come conclude il testo del comunicato, sono stati “numerosi gli spunti e le domande provenienti dal pubblico, a conferma di quanto il tema della difesa della costa sia sentito dalla comunità chiavarese e di quanto vi sia la necessità di momenti di approfondimento accessibili e basati su dati e competenze. ‘Crediamo che incontri come questo rappresentino il punto di partenza per chiunque voglia amministrare una città’ dichiara Davide Grillo, Presidente di Impegno Comune. ‘Ascolto, partecipazione e confronto con i cittadini non possono essere considerati elementi accessori, ma devono costituire il metodo con cui si affrontano le scelte che incidono sul futuro del territorio.’ Impegno Comune intende proseguire questo percorso organizzando nuovi incontri pubblici dedicati ai principali temi che avranno un impatto sul futuro di Chiavari, nella convinzione che una comunità informata e coinvolta sia una risorsa fondamentale per assumere decisioni più consapevoli e condivise. Ringraziamo ancora i relatori e tutte le persone intervenute. Davide Grillo”.