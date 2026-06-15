Chiavari, al via i lavori di riqualificazione in via Magenta e via Entella

Chiavari. Sono iniziati oggi i lavori di riqualificazione urbana nell’area della rotonda di via Magenta e nel primo tratto di via Entella, per un investimento complessivo di 133 mila euro. L’intervento prevede il rifacimento e l’allargamento dei marciapiedi, l’adeguamento delle tombinature e della rete di raccolta delle acque meteoriche, la realizzazione di nuove aiuole e l’installazione di elementi di arredo urbano e illuminazione.

L’obiettivo dei lavori è migliorare la sicurezza e l’accessibilità dei percorsi pedonali, eliminare le barriere architettoniche e valorizzare uno dei principali accessi alla città, garantendo al tempo stesso continuità estetica con i recenti interventi realizzati in viale Devoto, in via Entella e via Piacenza.

Tra le opere più significative anche la realizzazione di nuove aiuole e l’installazione di tre fioriere, che contribuiranno a caratterizzare e riqualificare l’area dal punto di vista architettonico e paesaggistico. “Con questo intervento diamo continuità ai lavori già realizzati in viale Devoto, corso Lima, via Entella e via Piacenza. Proseguiamo nella nostra visione di una città più accessibile e sicura, abbattendo le barriere architettoniche e ampliando percorsi pedonali che oggi risultano inadeguati, come l’accesso da via Entella. Il nuovo verde e le nuove piantumazioni contribuiranno inoltre a rendere più accogliente e riqualificato uno dei principali ingressi alla città”, ha dichiarato l’assessore alla manutenzione, Paolo Garibaldi.