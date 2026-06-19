Chi allenerà la Sampdoria? Spunta anche Gotti, ma ancora nessuna certezza

Genova. Sembrava una corsa a due tra Pecchia e Possanzini per la panchina della Sampdoria. Il primo come profilo più di esperienza, il secondo che stuzzicava per il gioco nel periodo più esaltante alla guida del Mantova. Da quello che sembra ora, invece, entrambi potrebbero non essere i prossimi allenatori blucerchiati. Possanzini avrebbe rifiutato, mentre Pecchia starebbe ancora riflettendo.

E adesso? Spuntano nuovi nomi. Gianluca Di Marzio ha lanciato il profilo di Luca Gotti, ex tecnico di Udinese, Spezia e Lecce. Ma potrebbero esserci altre sorprese, sia italiane sia estere. Figure cercate recentemente dall’area sportiva, anche se in questi giorni di valutazione la linea univoca non è stata ancora individuata. Una situazione diversa da quella riguardante la scelta della direzione sportiva, dove il nome di Americo Branco ha preso piede con più facilità. Nuove piste, quindi, che il sodalizio sta valutando e incontrando di recente. Ancora nulla di concreto, tranne il riscatto di Begic.

La piazza continua a caldeggiare la soluzione Lombardo, che gode di un contratto fino al 2028. Anche se la società non decidesse di tornare sui suoi passi, sembra che “Popeye” potrebbe rimanere ugualmente come collaboratore. Ma attenzione alle sirene azzurre: se dovesse essere Roberto Mancini il nuovo CT, non è da escludere possa ricevere una telefonata per ritornare nello staff della Nazionale. Situazione da monitorare ma, per ora, tutto ancora tace.