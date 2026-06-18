Cgil Liguria, Andrea Pasa eletto segretario confederale: prende il posto di Fabio Marante

Genova. Andrea Pasa entra nella segreteria confederale Cgil Liguria. L’elezione è avvenuta oggi nel corso dell’assemblea generale Cgil Liguria riunitasi a Genova alla presenza del segretario generale Maurizio Calà e del segretario nazionale Pino Gesmundo.

Pasa, che prende il posto di Fabio Marante eletto nei giorni scorsi segretario generale Fillea Cgil Genova e Liguria, è nato a Savona nel 1973. Dopo il diploma di perito meccanico, nel 1994 Pasa viene assunto alla Rolam di Altare, inizialmente come operaio e successivamente come impiegato. Nel 1995 si iscrive alla Fiom e nel 1997 viene eletto nella rappresentanza sindacale unitaria.

Nel 2000 entra nel direttivo provinciale della Fiom e nel 2006 viene distaccato in qualità di funzionario nella segreteria della Fiom di Savona con l’incarico di seguire il settore dell’artigianato metalmeccanico savonese. Nel 2014 viene eletto segretario generale Fiom Savona. Nel 2016 l’assemblea generale Camera della Camera del Lavoro di Savona lo elegge segretario confederale con delega all’organizzazione e nel marzo 2018 diventa segretario generale incarico al quale oggi si somma quello di segretario confederale Cgil Liguria.

A margine dell’elezione, Pasa ha dichiarato: “Ringrazio le compagne e i compagni dell’assemblea generale della Cgil Liguria per la fiducia e per avermi affidato questo importante nuovo incarico. Le cose da fare sono tantissime e cercherò di svolgere le mie nuove attività con il massimo della serietà e della dedizione che mi contraddistinguono”.