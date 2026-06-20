Centro storico, una bomba a mano e diverse munizioni ritrovate davanti a un negozio

Genova. Una bomba a mano nuova, che sembra una riproduzione di un ordigno tedesco, munizioni da caccia e altri bossoli e una bottiglia con un innesco sono stati lasciati davanti a un negozio in centro storico, nella zona appena dietro via San Luca.

Il ritrovamento è stato fatto dal titolare di un’attività che stava montando un dissuasore di seduta in uno dei varchi di pertinenza della sua attività. Sul posto dopo le volanti della polizia è arrivata la scientifica per rilevare eventuali impronte. Sul posto anche gli artificieri che dovranno mettere in sicurezza il materiale e analizzare l’ordigno per capire il potenziale esplodente.

Le indagini sono appena all’inizio ma il ritrovamento sembra non far pensare tanto a un abbandono casuale, bensì a un gesto intimidatorio quantomeno simbolico. Il proprietario dei locali, un’associazione culturale che aveva aperto l’attività poco più di un anno fa, aveva spesso denunciato la situazione di abbandono da parte delle istituzioni di fronte al degrado e allo spaccio della zona, tra via San Luca e la Maddalena.

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