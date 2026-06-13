Centro storico, finge di essere un poliziotto e deruba una coppia di anziani: arrestato

Genova. Ha finto di essere un poliziotto per mettere a segno un furto in appartamento, ma poco dopo ha trovato la polizia, quella vera, che lo ha arrestato in flagranza di reato. Protagonista un 40enne italiano.

Ieri pomeriggio, nell’ambito dei consueti servizi di polizia giudiziaria finalizzati al contrasto del fenomeno delle truffe agli anziani, gli agenti della squadra mobile hanno individuato un uomo che, dopo essersi cambiato di abito in strada, è entrato in uno stabile di via Luccoli, in centro storico. Fermato dopo pochi minuti mentre usciva frettolosamente dall’edificio, l’uomo è stato trovato in possesso di 3.100 euro e svariati monili in oro.

Gli investigatori si sono subito attivati e hanno scoperto che, poco prima, due coniugi ottantenni residenti nel palazzo erano stati contattati telefonicamente da un finto poliziotto che li aveva convinti a consegnare a un “collega” quanto di prezioso avessero, al fine di evitare conseguenze per una presunta rapina commessa da ignoti con la loro autovettura.

Gli agenti hanno rassicurato i due coniugi e riconsegnato loro tutta la refurtiva. Al termine degli atti di rito, l’arrestato è stato portato in carcere a Marassi a disposizione dell’autorità giudiziaria.