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Confronto

Centri sociali e spazi autogestiti, domenica incontro con Ilaria Salis in piazza Don Gallo

Iniziativa promossa da Avs, appuntamento alle 18.00 nella sede nazionale di Defence for Children Italia

ilaria salis presentazione libro cap

Genova. Un confronto pubblico sul presente e sul futuro dei centri sociali, degli spazi autogestiti e delle esperienze di mutualismo e partecipazione dal basso. È questo il tema dell’iniziativa promossa da Alleanza Verdi Sinistra che si terrà domenica 21 giugno alle ore 18 in piazza Don Gallo a Genova, presso la sede nazionale di Defence for Children Italia.

All’incontro interverranno Ilaria Salis, parlamentare europea di Sinistra Italiana – AVS, Marco Grimaldi, deputato di Sinistra Italiana – AVS, Lorenzo Garzarelli, consigliere comunale Sinistra Italiana – AVS Genova, Pier Cozzolino, consigliere Europa Verde – AVS nel Municipio Centro Est di Genova, Simona Scognamiglio ed Enrico Agostino del Buridda, Sebastiano Benasso, professore di Sociologia Generale dell’Università di Genova, Giovanni Mancioppi, attivista dei centri sociali, e Marco Malfatto della Comunità di San Benedetto al Porto. A moderare il dibattito sarà Maria Gabriella Branca, presidente dell’Assemblea Nazionale di Sinistra Italiana.

“Abbiamo promosso questo evento perché riteniamo che, di fronte alla vocazione panpenalistica, autoritaria e repressiva che questo Governo continua a imprimere in molti dei suoi provvedimenti, questi luoghi rappresentino una risposta concreta ai bisogni delle comunità – dichiara la presidente dell’Assemblea Nazionale di Sinistra Italiana, Maria Gabriella Branca -. I centri sociali e gli spazi autogestiti sviluppano servizi, relazioni, partecipazione e progettualità che nascono dai territori e coinvolgono direttamente le persone. Gli spazi autonomi sono sempre meno e molti attraversano una fase di grande difficoltà. Anche Genova ha vissuto nel 2024 lo sgombero del Buridda dalla storica sede dell’ex Magistero, una realtà che ospitava attività culturali, artistiche, sportive e sociali. Il tema centrale, anche nel dibattito sulla sicurezza, dovrebbe tornare a essere la qualità della vita sociale, la partecipazione e la convivenza civile. I centri sociali sono necessari per la vita delle città”.

L’iniziativa nasce dalla volontà di aprire una riflessione pubblica sul ruolo che questi spazi continuano a svolgere nelle città italiane, spesso in contesti caratterizzati da carenza di luoghi di aggregazione, servizi culturali accessibili e opportunità di partecipazione, soprattutto per le nuove generazioni. Al centro del dibattito ci saranno anche le politiche di gestione dello spazio pubblico, il rapporto tra sicurezza e inclusione sociale e le prospettive per costruire modelli alternativi di utilizzo e valorizzazione del patrimonio urbano.

“I giovani hanno bisogno di luoghi aperti, accessibili e gratuiti dove potersi incontrare, esprimere, organizzare e crescere. Troppo spesso gli spazi dedicati alle nuove generazioni vengono ridotti o trasformati in opportunità accessibili solo a chi può permettersele economicamente – afferma la segretaria provinciale di AVS – Sinistra Italiana Genova, Simona Cosso -. I centri sociali e le esperienze di autogestione hanno rappresentato e continuano a rappresentare, per molte ragazze e molti ragazzi, un primo luogo di partecipazione civica, culturale e politica. Difendere questi spazi significa investire nella coesione sociale e nel protagonismo delle nuove generazioni”.

Nel corso dell’incontro saranno portate esperienze provenienti da diversi percorsi di autogestione e mutualismo, con particolare attenzione alle realtà genovesi e alle conseguenze che le politiche di sgombero hanno avuto negli ultimi anni sul tessuto sociale e culturale cittadino. In un momento in cui il dibattito pubblico si concentra spesso esclusivamente sugli aspetti repressivi e di sicurezza, l’obiettivo dell’iniziativa è riportare al centro il tema della qualità della vita urbana e del diritto delle comunità a costruire luoghi condivisi di socialità e cultura.

“In un momento storico in cui sembrano prevalere rabbia, paura e contrapposizione, credo sia importante tornare a parlare di spazi sociali e di tutto ciò che permette alle persone di incontrarsi e costruire relazioni. Parliamo di cultura, musica, sport, attività educative, volontariato e innovazione sociale, ma soprattutto di quei luoghi che trasformano un insieme di individui in una comunità. Genova soffre oggi di una carenza di spazi accessibili e inclusivi di questo tipo, nonostante esistano tantissime associazioni, gruppi informali e giovani con idee, competenze e voglia di fare – sottolinea il consigliere comunale di Sinistra Italiana – AVS, Lorenzo Garzarelli -. Investire in questi luoghi significa tenere vivi i quartieri, creare presìdi sociali e offrire opportunità di crescita e partecipazione. Ciò che oggi viene spesso raccontato come qualcosa di eccezionale o addirittura problematico era, fino a pochi anni fa, una normalità praticata quotidianamente proprio da molte esperienze di autogestione e dai centri sociali”.

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