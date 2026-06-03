Censimento senza dimora, San Marcellino commenta i primi dati l’11 giugno

Genova. San Marcellino presenta alla città la pubblicazione dei bilanci e la rendicontazione annuale delle Attività 2025 e, per l’occasione, propone l’incontro “Considerazioni sui primi risultati della rilevazione Istat sulle persone in condizione di senza dimora“, con Cristina Lodi, assessora ai Servizi Sociali del Comune di Genova, Maurizio Bergamaschi, Università di Bologna, un rappresentante di fio.PSD ETS, Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora e Danilo De Luise, Fondazione e Associazione San Marcellino.

L’appuntamento è per giovedì 11 giugno dalle 17 alle 19 nella sala del Consiglio della Camera di Commercio di Genova, via Garibaldi 4.

Il programma prevede:

17:00 Saluti delle Autorità

17:15 Presentazione dei bilanci e delle attività 2025

17:30 Tavola rotonda: “Considerazioni sui primi risultati della rilevazione Istat sulle persone in condizione di senza dimora.”

Partecipano:

Cristina Lodi, Assessora ai Servizi Sociali, Comune di Genova.

Maurizio Bergamaschi, Università di Bologna.

fio.PSD ETS, Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora.

Danilo De Luise, Fondazione e Associazione San Marcellino.

18:30 Dibattito

19:00 Chiusura