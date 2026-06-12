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Operazione

Una serra per la marijuana alimentata dai pannelli solari: la scoperta dei carabinieri in un casolare

All'interno della casa il proprietario, un 63enne, aveva anche oltre 2 chili di marijuana già essiccata e una mitragliatrice M3 “Grease Gun”

Generico giugno 2026

Val Fontanabuona. Una serra per la coltivazione della marijuana dotata di sistemi di aerazione e illuminazione alimentati da pannelli solari: l’hanno scoperta i carabinieri di Chiavari nel casolare di un 63enne della Val Fontanabuona, che è stato subito arrestato.

I militari hanno intercettato il casolare in aperta campagna in zona Favale di Malvaro e hanno deciso di procedere a un controllo. Una volta all’interno hanno scoperto la serra e le piante, rigogliose grazie a un ingegnoso sistema di ventilazione. Il 63enne, cittadino albanese, teneva in casa anche oltre 2 chili di marijuana già essiccata e una mitragliatrice M3 “Grease Gun.

Accanto all’arma c’erano tre caricatori e decine di proiettili calibro 9×19. I militari l’hanno sequestrata insieme al casolare e a tutto ciò che contiene e la stanno analizzando per capire se fosse effettivamente funzionante.

Il 63enne è stato arrestato e per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari.

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