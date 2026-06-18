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Foce

Casa della Vela al Waterfront Levante, dal Comune 500mila euro per la copertura

Prevista una terrazza di 1.600 metri quadri aperta al pubblico e dotata di pannelli fotovoltaici. Approvato il progetto di fattibilità tecnico economica

casa vela

Genova. Approvata dalla giunta comunale genovese, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, Infrastrutture e Opere strategiche Massimo Ferrante, la delibera sul progetto di fattibilità tecnico economica le opere di completamento della Casa della Vela al Waterfront Levante.

È prevista la realizzazione di una terrazza ad uso pubblico, con superficie pari a circa 1.600 mq. Sulla terrazza, che avrà una pavimentazione in pietra naturale, sarà collocata una pergola in acciaio su cui saranno installati pannelli fotovoltaici.

“Con questo stanziamento di 500mila euro facciamo un passo decisivo per il completamento di un tassello fondamentale del Waterfront di levante – commenta l’assessore i Lavori pubblici Massimo Ferrante – Non parliamo solo della copertura di un edificio, ma della creazione di un nuovo spazio di socialità: una terrazza panoramica di 1.600 metri quadri interamente restituita ai cittadini e ai visitatori”.

“Inoltre, grazie alla pergola con pannelli fotovoltaici, coniughiamo la bellezza architettonica della pietra naturale con l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale, linee guida ormai imprescindibili per tutte le nostre opere pubbliche”, conclude.

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