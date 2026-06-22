Sanità, a Bolzaneto la Casa della Comunità della Valpolcevera: aperta tutti i giorni h24

Genova. Aperta parzialmente già da qualche mese, dopo anni di attesa, è stata presentata ufficialmente oggi, lunedì 22 giugno, la Casa della Comunità “hub” Valpolcevera, nella palazzina ex Trucco, a Bolzaneto. Aperta 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, un nuovo punto di riferimento per la sanità territoriale della Valpolcevera.
Stamani la presentazione con il presidente della Regione Marco Bucci e l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò. La struttura si sviluppa su quattro piani (l’ultimo è ancora in fase di allestimento) attualmente in uso, oltre al piano terra, per una superficie complessiva di 4.835 mq.
Gli spazi sono stati completamente riqualificati e rifunzionalizzati per ospitare la Casa della Comunità Hub della Valpolcevera, secondo un modello organizzativo orientato all’integrazione tra assistenza sanitaria, servizi sociosanitari, prevenzione e presa in carico della cronicità.
L’intervento ha interessato un complesso edilizio di circa 6.500 mq, con la realizzazione e riqualificazione di spazi per una superficie complessiva pari a 4.835 mq. L’investimento complessivo ammonta a circa 16,6 milioni di euro di cui 5 milioni finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
“Questa Casa della Comunità nasce da un impegno preso con il territorio dopo il crollo del Ponte Morandi – commenta Marco Bucci, presidente della Regione Liguria – nel 2018 cittadini, associazioni e amministratori della Valpolcevera ci chiesero di trasformare questo edificio in un presidio sanitario moderno e vicino alle persone. Oggi manteniamo la promessa che in allora ci siamo sentiti di fare. Non è stato un percorso semplice, abbiamo dovuto affrontare criticità e ostacoli, ma non ci siamo fermati. Con questa struttura consegniamo ai cittadini un servizio aperto 24 ore su 24, che integra salute, servizi sociali e prevenzione, rafforzando una sanità territoriale più efficiente, accessibile e vicina ai bisogni reali delle comunità”.
“La Casa della Comunità Hub della Valpolcevera è un tassello fondamentale nel percorso di rafforzamento della sanità territoriale – sottolinea l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò – si tratta di una struttura aperta 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, pensata per offrire ai cittadini una risposta integrata e continuativa ai bisogni sanitari e sociosanitari, favorendo la presa in carico delle persone e la vicinanza dei servizi al territorio. La presenza dell’ambulatorio del medico di medicina generale attivo h24 garantisce un presidio costante per la gestione delle esigenze assistenziali a bassa complessità, contribuendo a migliorare l’accessibilità alle cure e ad alleggerire la pressione sui pronto soccorso. In questa Casa della Comunità trovano piena applicazione i principi della nuova sanità territoriale: integrazione tra professionisti, continuità assistenziale, prevenzione, prossimità e attenzione alla cronicità”.
Cosa c’è dentro la Casa della Comunità Valpolcevera Bolzaneto
Piano Terra
• Ingresso principale e servizio di portierato
• Polo Territoriale di Assistenza Primaria – stanza medico
• Polo Territoriale di Assistenza Primaria – stanza autista
• Servizio Cure Palliative
• Sala polivalente
• Archivio storico del Distretto
• Uffici direzionali e amministrativi
• Spogliatoi del personale
• Locale confezionamento materiale sterile
• Area ristoro del personale
• Depositi per materiale pulito e sporco
• Servizi igienici
• Locali tecnici
Primo Piano
• Sistema Integrato di Prenotazione collegato al CUP
• Anagrafe Sanitaria
• Punto Unico di Accesso (PUA)
• Segreteria Cure Domiciliari
• Ufficio Assistente Sociale
• Ufficio Medico Funzionario
• Ufficio Terzo Settore
• Ambulatorio del Medico di Assistenza Primaria H24
• Ambulatorio Medico
• Ambulatorio dell’Infermiere di Famiglia e Comunità (IFoC)
• Centrale Operativa Territoriale (COT)
• Sale d’attesa
• Servizio di guardianaggio e vigilanza
• Depositi per materiale pulito e sporco
• Servizi igienici
• Locali tecnici
Secondo Piano
• Accettazione
• Sale d’attesa
• Sala Prelievi
• Ambulatorio Multimediale delle Cronicità
• Ambulatorio Infermieristico
• Accoglienza Infermieristica
• Ambulatori specialistici (Cardiologia, Ortopedia, Pneumologia, diabetologia, Dermatologia, Neurologia, Urologia, Oculistica, Ortottica, Odontoiatria, Otorinolaringoiatria)
• Servizi di prevenzione e screening: Screening per il tumore del colon-retto e Screening HCV
• Deposito attrezzature
• Depositi per materiale pulito e sporco
• Servizi igienici
• Locali tecnici
Terzo Piano
• Consultorio Familiare (Ginecologia, Ostetricia, Pediatria, Psicologia, Assistente Sociale)
• Screening della cervice uterina
• Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (Vaccinazioni)
• Ambulatorio medico a bassa complessità
• Ambulatorio del Pediatra di Libera Scelta
• Ambulatorio di Medicina Legale
• Ufficio Presidi per l’Incontinenza
• Spazi dedicati agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) del Comune di Genova
• Spazi dedicati alle associazioni di tutela dei diritti del malato
Quarto Piano
Piano in fase di completamento e allestimento.