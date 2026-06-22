Sanità, a Bolzaneto la Casa della Comunità della Valpolcevera: aperta tutti i giorni h24

Genova. Aperta parzialmente già da qualche mese, dopo anni di attesa, è stata presentata ufficialmente oggi, lunedì 22 giugno, la Casa della Comunità “hub” Valpolcevera, nella palazzina ex Trucco, a Bolzaneto. Aperta 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, un nuovo punto di riferimento per la sanità territoriale della Valpolcevera.

Stamani la presentazione con il presidente della Regione Marco Bucci e l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò. La struttura si sviluppa su quattro piani (l’ultimo è ancora in fase di allestimento) attualmente in uso, oltre al piano terra, per una superficie complessiva di 4.835 mq.

Gli spazi sono stati completamente riqualificati e rifunzionalizzati per ospitare la Casa della Comunità Hub della Valpolcevera, secondo un modello organizzativo orientato all’integrazione tra assistenza sanitaria, servizi sociosanitari, prevenzione e presa in carico della cronicità.

L’intervento ha interessato un complesso edilizio di circa 6.500 mq, con la realizzazione e riqualificazione di spazi per una superficie complessiva pari a 4.835 mq. L’investimento complessivo ammonta a circa 16,6 milioni di euro di cui 5 milioni finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

“Questa Casa della Comunità nasce da un impegno preso con il territorio dopo il crollo del Ponte Morandi – commenta Marco Bucci, presidente della Regione Liguria – nel 2018 cittadini, associazioni e amministratori della Valpolcevera ci chiesero di trasformare questo edificio in un presidio sanitario moderno e vicino alle persone. Oggi manteniamo la promessa che in allora ci siamo sentiti di fare. Non è stato un percorso semplice, abbiamo dovuto affrontare criticità e ostacoli, ma non ci siamo fermati. Con questa struttura consegniamo ai cittadini un servizio aperto 24 ore su 24, che integra salute, servizi sociali e prevenzione, rafforzando una sanità territoriale più efficiente, accessibile e vicina ai bisogni reali delle comunità”.

“La Casa della Comunità Hub della Valpolcevera è un tassello fondamentale nel percorso di rafforzamento della sanità territoriale – sottolinea l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò – si tratta di una struttura aperta 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, pensata per offrire ai cittadini una risposta integrata e continuativa ai bisogni sanitari e sociosanitari, favorendo la presa in carico delle persone e la vicinanza dei servizi al territorio. La presenza dell’ambulatorio del medico di medicina generale attivo h24 garantisce un presidio costante per la gestione delle esigenze assistenziali a bassa complessità, contribuendo a migliorare l’accessibilità alle cure e ad alleggerire la pressione sui pronto soccorso. In questa Casa della Comunità trovano piena applicazione i principi della nuova sanità territoriale: integrazione tra professionisti, continuità assistenziale, prevenzione, prossimità e attenzione alla cronicità”.

Cosa c’è dentro la Casa della Comunità Valpolcevera Bolzaneto

Piano Terra

• Ingresso principale e servizio di portierato

• Polo Territoriale di Assistenza Primaria – stanza medico

• Polo Territoriale di Assistenza Primaria – stanza autista

• Servizio Cure Palliative

• Sala polivalente

• Archivio storico del Distretto

• Uffici direzionali e amministrativi

• Spogliatoi del personale

• Locale confezionamento materiale sterile

• Area ristoro del personale

• Depositi per materiale pulito e sporco

• Servizi igienici

• Locali tecnici

Primo Piano

• Sistema Integrato di Prenotazione collegato al CUP

• Anagrafe Sanitaria

• Punto Unico di Accesso (PUA)

• Segreteria Cure Domiciliari

• Ufficio Assistente Sociale

• Ufficio Medico Funzionario

• Ufficio Terzo Settore

• Ambulatorio del Medico di Assistenza Primaria H24

• Ambulatorio Medico

• Ambulatorio dell’Infermiere di Famiglia e Comunità (IFoC)

• Centrale Operativa Territoriale (COT)

• Sale d’attesa

• Servizio di guardianaggio e vigilanza

• Depositi per materiale pulito e sporco

• Servizi igienici

• Locali tecnici

Secondo Piano

• Accettazione

• Sale d’attesa

• Sala Prelievi

• Ambulatorio Multimediale delle Cronicità

• Ambulatorio Infermieristico

• Accoglienza Infermieristica

• Ambulatori specialistici (Cardiologia, Ortopedia, Pneumologia, diabetologia, Dermatologia, Neurologia, Urologia, Oculistica, Ortottica, Odontoiatria, Otorinolaringoiatria)

• Servizi di prevenzione e screening: Screening per il tumore del colon-retto e Screening HCV

• Deposito attrezzature

• Depositi per materiale pulito e sporco

• Servizi igienici

• Locali tecnici

Terzo Piano

• Consultorio Familiare (Ginecologia, Ostetricia, Pediatria, Psicologia, Assistente Sociale)

• Screening della cervice uterina

• Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (Vaccinazioni)

• Ambulatorio medico a bassa complessità

• Ambulatorio del Pediatra di Libera Scelta

• Ambulatorio di Medicina Legale

• Ufficio Presidi per l’Incontinenza

• Spazi dedicati agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) del Comune di Genova

• Spazi dedicati alle associazioni di tutela dei diritti del malato

Quarto Piano

Piano in fase di completamento e allestimento.