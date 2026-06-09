“Pattuglione” dei carabinieri tra Sampierdarena e Pontedecimo: controllate 120 persone

Genova. “Pattuglione” anti droga dei carabinieri tra Sampierdarena, Bolzaneto, Pontedecimo, Mignanego e Campomorone.

Le pattuglie hanno controllato 120 persone e 45 auto, arrestando una persona e denunciandone altre quattro. Sono state anche staccate contravvenzioni al Codice della Strada e sanzioni amministrative a due esercizi commerciali.

L’uomo arrestato è un 27enne italiano controllato a Sampierdarena. Con sé aveva 78 grammi di hashish, suddivisi in dosi, nascosti negli slip. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di altri 250 grammi della stessa sostanza, materiale per il confezionamento e circa 500 euro in contanti.

Sempre nel corso dei controllo i carabinieri hanno denunciato tre uomini sorpresi all’interno di negozi dei centri commerciali Fiumara e L’aquilone mentre tentavano di rubare della merce, e un 47enne sorpreso alla guida di un’auto nonostante la patente ritirata.

Inoltre, i militari hanno sanzionato amministrativamente due esercizi commerciali di Sampierdarena per il mancato rispetto dell’ordinanza sugli orari di chiusura e somministrazione di bevande alcoliche.