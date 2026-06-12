Capodanno 2026, sospesa la sentenza del Tar: ora si attende il verdetto del Consiglio di Stato

Genova. Il Consiglio di Stato, accogliendo l’istanza del Comune di Genova, ha sospeso la sentenza del Tar della Liguria che aveva accolto il ricorso presentato dalla società Duemilagrandieventi contro l’aggiudicazione alla società Rst Events della gara d’appalto per l’organizzazione del Capodanno 2026 coi Pinguini Tattici Nucleari in piazza della Vittoria.

La sentenza del Tar, di fatto, annullava l’esito della gara e imponeva al Comune di di riavviare entro 10 giorni le procedure di gara superando i rilievi della magistratura contabile. Invece la richiesta di risarcimento, quantificata per ora in 63mila euro per mancato utile e danno patrimoniale, era stata considerata inammissibile, in attesa della revisione che potrebbe in teoria ribaltare l’esito e riportare in corsa la Duemilagrandieventi per la prossima organizzazione. Nel frattempo il Comune aveva presentato ricorso al Consiglio di Stato e l’udienza di merito è già fissata all’8 ottobre 2026.

La quinta sezione del Consiglio di Stato, pronunciandosi sull’istanza cautelare di Tursi, ha ravvisato il “pregiudizio grave e irreparabile del Comune di Genova a mantenere la res ahuc integra sino alla decisione di merito, fermo l’impegno espressamente assunto dalla stessa amministrazione di non procedere medio tempore all’affidamento diretto dei servizi analoghi”.

Il Tar aveva dato ragione alla Duemilagrandieventi per presunti vizi procedurali. La società fondata da Vincenzo Spera offriva il 7,5% di ribasso, mentre la concorrente (risultata poi vincitrice) solo lo 0,5%. Il responsabile di procedimento aveva avviato una “verifica di anomalia” e le spiegazioni fornite dall’azienda “non sono state ritenute adeguate”, causandone perciò l’esclusione dalla gara. In particolare veniva contestata la mancanza di documenti probanti sui costi degli artisti. Un modo di operare scorretto, secondo i giudici amministrativi della Liguria.

L’appalto comprendeva non solo la notte di San Silvestro 2025-2026, ma l’eventuale l’eventuale ripetizione di un evento con gli stessi costi “entro il triennio”. In questo modo il valore globale della commessa arrivava a superare 1,7 milioni di euro, mentre le spese sostenute dal Comune per l’ultimo Capodanno hanno sfiorato un milione di euro.