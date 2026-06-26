Viabilità a Genova, le modifiche per cantieri ed eventi dal 26 giugno al 2 luglio

Genova. Per quanto riguarda le principali modifiche alla viabilità, cantieri, lavori in corso e in programma sul territorio comunale dal 26 giugno al 2 luglio, si segnalano in particolare:

1) Da venerdì 26 a domenica 28 giugno, modifiche alla viabilità nel Municipio I Centro Est per l’evento sportivo Red Bull Cerro Abajo Genova 2026 con modifiche di rilievo ai regimi di circolazione e sosta

2) Domenica 28 giugno, divieti di transito e sosta alla Foce per la Fiera di San Pietro

3) Da mercoledì 1 a venerdì 3 luglio chiusura in orario notturno della Galleria NV01 Erzelli/Borzoli per lavori di manutenzione.

Nel dettaglio:

1) RED BULL CERRO ABAJO GENOVA 2026

A partire da venerdì 26 giugno, per consentire il regolare svolgimento dell’evento Red Bull Cerro Abajo Genova 2026 entreranno in vigore le seguenti prescrizioni:

1) Dalle 14.00 alle 17.30 di venerdì 26 giugno, al fine di testare le strutture funzionali all’evento e comunque fino a cessate esigenze legate alla manifestazione, viene istituito il divieto di transito veicolare in:

– salita Superiore di S. Simone da largo Caproni fino all’intersezione con via Domenico Chiodo

– via Domenico Chiodo da salita Superiore di S. Simone a salita Emanuele Cavallo

– via Lorenzo Costa nel tratto compreso fra via Paride Salvago e via Oberto Cancelliere

– da piazza Goffredo Villa ai civici 20-22 di corso Carbonara.

2) Dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di sabato 27 giugno e dalle ore 7.30 alle ore 22.00 di domenica 28 giugno e comunque fino a cessate esigenze legate alla manifestazione, è istituito il divieto di transito veicolare e pedonale nelle seguenti vie:

– largo Caproni

– mura delle Chiappe nel tratto compreso tra largo Caproni e il civico 47 della stessa

– salita Superiore di S. Simone

– via Domenico Chiodo da salita Superiore di S. Simone a salita Emanuele Cavallo.

– salita Emanuele Cavallo

– salita Superiore di S. Gerolamo

– via Lorenzo Costa nel tratto tra salita Accinelli e via Oberto Cancelliere;

– piazza Goffredo Villa

– corso Carbonara nel tratto compreso tra piazza Goffredo Villa e corso Carbonara fino al civico 18

– salita dell’Incarnazione

– salita delle Monache Turchine

– salita di S. Nicolosio

– via Edilio Raggio

– via Carlo Targa

– largo della Zecca.

3) Sospensione delle ordinanze di via Balbi e di via Interiano per consentire alla Polizia Locale, in caso di necessità, il transito di qualsiasi tipologia di veicolo sabato 27 giugno e domenica 28 giugno in orario 8.00-19.00.

4a) Istituzione del divieto di transito veicolare – eccetto per i residenti e titolari di proprietà laterali – sabato 27 giugno e domenica 28 giugno, in orario 8.00-19.00, nelle seguenti vie:

– via Piaggio nel tratto compreso tra via Paride Salvago e via Domenico Chiodo

– via Lorenzo Costa nel tratto compreso tra salita Accinelli e via Oberto Cancelliere

– via Vallechiara

– via Carlo Targa

– galleria Garibaldi

– via Cairoli nel tratto compreso tra via S. Siro e largo Zecca

– salita Superiore Rondinella.

4b) Sono istituite le aperture al traffico pedonale:

– sabato 27 giugno dalle ore 8.00 alle ore 13.30 e dalle ore 17.30 alle ore 20.00

– domenica 28 giugno dalle ore 7.30 alle ore 10.30, dalle ore 13.30 alle ore 14.30 e dalle ore 19.00 alle ore 22.00.

Il transito pedonale in questo lasso di tempo sarà sempre gestito e monitorato dalla Polizia Locale, che valuterà caso per caso la fattibilità.

5a) Dalle ore 1.00 di sabato 27 giugno alle ore 21.00 di domenica 28 giugno e comunque fino a cessate esigenze legate alla manifestazione, è istituito il divieto di sosta con sanzione accessoria della rimozione forzata per i veicoli degli inadempienti su tutto il percorso di gara:

– largo Caproni

– mura delle Chiappe nel tratto compreso tra largo Caproni e il civico 47 della stessa

– salita Superiore di S. Simone

– via Domenico Chiodo, nel tratto compreso tra salita Superiore di S. Simone e salita Emanuele Cavallo

– salita Emanuele Cavallo

– salita Superiore di S. Gerolamo

– piazza Goffredo Villa

– corso Carbonara nel tratto compreso tra piazza Goffredo Villa e salita dell’Incarnazione

– salita delle Monache Turchine

– salita dell’Incarnazione

– salita di S. Nicolosio

– via Edilio Raggio

– largo della Zecca.

5b) Istituzione senso unico alternato in piazza Goffredo Villa nel viale antistante i civici 27 e 29 e in via Targa nel tratto compreso tra via Polleri e il civico 19 di via Targa stessa, al fine di consentire l’accesso ai box presenti al civico 19.

5c) Sospensione dell’obbligo di svolta a levante per i bus di linea allo sbocco dei Giardini Pellizzari su corso Firenze.

6) Dalle ore 7.00 di sabato 27 giugno alle ore 21.00 di domenica 28 giugno e comunque fino a cessate esigenze legate alla manifestazione, è disposto il temporaneo spostamento degli stalli di sosta per disabili personalizzati contrassegnati dai numeri 5022 e 18137 sopra il Belvedere di corso Carbonara.

In fase di allestimento nelle varie zone interessate dalle lavorazioni potranno essere istituiti divieti di sosta temporanei con utilizzo dell’Ordinanza di regolazione della mobilità 116/2026 a discrezione della Polizia Locale in accordo con gli organizzatori e l’Ufficio Eventi e Manifestazioni del Comune di Genova.

La Polizia Locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dell’evento.

2) DOMENICA 28 GIUGNO – FIERA DI SAN PIETRO

Domenica 28 giugno, in occasione della Fiera di San Pietro, entreranno in vigore le seguenti disposizioni di mobilità:

1) Dalle 00.10 di domenica 28 alle 4.15 di lunedì 29 giugno, divieto di sosta con rimozione forzata per gli inadempienti e divieto di transito per tutti i veicoli ad eccezione di quelli afferenti alla manifestazione (limitatamente al tempo di allestimento e disallestimento), di soccorso e di emergenza in:

– via Casaregis in tutto il tratto compreso tra corso Buenos Aires e corso Marconi

– via Cecchi entrambi i lati di entrambe le carreggiate nel tratto compreso tra corso Torino e via Casaregis

– corso Torino nel tratto compreso tra via Cecchi e corso Buenos Aires, esclusi i controviali di levante e di ponente e, limitatamente alla sola sosta, la carreggiata ponente nel tratto fra via Ruspoli e via Cecchi (fronte civici 121-131 rossi)

– via Ruspoli ambo i lati del tratto compreso tra via Casaregis e corso Torino

– via Rimassa, carreggiata lato levante, nel tratto compreso tra via Morin e via Cecchi

– via San Pietro della Foce (tutta)

– via Morin, ambo i lati, nel tratto compreso tra via Rimassa e via Casaregis ad eccezione del tratto tra via Rimassa e via Cravero dove sarà consentito il solo transito con inversione del senso di marcia, che diventerà da levante a ponente, con obbligo di arresto allo Stop e prosecuzione diritto all’intersezione con via Rimassa

– via Pareto per i primi 15 metri, ambo i lati, a partire dall’intersezione con via Casaregis

– via Trebisonda, ambo i lati, nel tratto compreso tra via Montesuello e corso Torino

– via Pisacane, ambo i lati, nel tratto compreso tra piazza Palermo e via Casaregis.

2) Istituzione di area di sosta Taxi nel lato ponente della carreggiata ponente di corso Torino nel tratto compreso tra via Cecchi e via Ruspoli (fronte civici 121-131 rossi).

3) Obbligo di svolta a destra all’intersezione tra via Pisacane e corso Torino, con immissione nel controviale lato levante di corso Torino per i veicoli transitanti nel tratto di via Pisacane compreso tra via Casaregis e corso Torino.

4) Obbligo di svolta a destra all’intersezione tra il controviale lato levante di corso Torino e via Barabino, per i veicoli transitanti nel predetto controviale con direzione monte.

5) La direzione obbligatoria diritto all’intersezione tra via Barabino e corso Torino, per i veicoli transitanti nella via Barabino con direzione ponente.

6) L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 00.10 di domenica 28 giugno alle ore 4.15 di lunedì 29 giugno e comunque sino a cessate esigenze nei seguenti tratti di strade, in conseguenza delle modifiche di circolazione dei mezzi AMT, in:

– via Rimassa, lato levante della carreggiata di levante, nel tratto tra il civico 76 (compreso) e via Morin, con contestuale istituzione del capolinea AMT linea 20

– via Rimassa, ambo i lati della carreggiata lato ponente, in corrispondenza dei civici 169 e 171 rossi e sul lato ponente della stessa carreggiata nel tratto a mare del civico 51

– corso Marconi lato monte della carreggiata monte in corrispondenza del civico 40 rosso

– via Ruspoli lato monte di fronte al civico 5.

7) Inversione del senso di marcia, che diventerà a senso unico da levante a ponente, nello stacco tra le due carreggiate di via Rimassa in corrispondenza di via Morin.

8) Consentita la svolta a destra ai bus di linea all’intersezione tra Corso Aurelio Saffi (direzione monte) e Viale Brigate Partigiane, in direzione mare.

La Polizia Locale è incaricata della vigilanza sull’osservanza del presente provvedimento e potrà adottare ulteriori misure di disciplina della circolazione stradale che si rendessero necessarie per motivi di sicurezza e ordine pubblico in relazione allo svolgimento della manifestazione.

3) GALLERIA NV01 ERZELLI/BORZOLI – LAVORI NOTTURNI DI MANUTENZIONE

Dall’1 al 3 luglio nella Galleria NV01 Erzelli/Borzoli, al fine di consentire un

intervento di verifica e manutenzione su corpi illuminanti, pulizia segnapassi e ventilatori, nella fascia oraria notturna compresa tra le 21.30 e le 5.30 viene istituito il divieto di circolazione veicolare.