Il Comune di Genova punta sul Canada: una missione per raccontare “una città in piena rinascita”

Genova. Il Comune di Genova allarga sempre di più il “raggio” di ricerca di potenziali turisti e punta sul Canada. La missione promozionale partita il primo giugno, nell’ambito della Settimana delle celebrazioni della Repubblica Italiana, ha portato una delegazione a Ottawa e Montreal raccontando una città in piena rinascita culturale e turistica.

Circa 40 tra giornalisti, operatori e istituzioni hanno partecipato agli incontri. A Ottawa era presente la console d’Italia, Sandra Aiello, mentre a Montréal il console Generale d’Italia Enrico Pavone. La missione ha potuto contare sul supporto di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo.

Al centro delle presentazioni, i grandi asset della destinazione: i Palazzi dei Rolli e il ventennale UNESCO 2026, l’Ottobre Paganini (festival diffuso che si terrà dall’1° ottobre all’8 novembre), la gastronomia, l’outdoor verticale, e i grandi eventi dell’anno: dall’UlisseFest (10–12 luglio) al Salone Nautico Internazionale (1–6 ottobre).

A sostenere il racconto, i numeri di una costante crescita: 3,5 milioni di presenze nel 2025, +15% rispetto all’anno precedente, con il 50% di visitatori internazionali e un incremento dei visitatori ai musei del +30% nel primo quadrimestre 2026. Sono stati presentati i recenti riconoscimenti, tra cui le tre stelle della Guida Verde Michelin Voyage et Culture attribuite a Genova e ai musei di Strada Nuova, insieme all’inserimento da parte del New York Times della città tra i 52 Places to Go 2026.

“Iniziative come l’ultima missione promozionale in Canada servono a promuovere l’immagine e le bellezze di Genova in tutto il mondo, in linea con quanto abbiamo fatto in questo primo anno di mandato per accompagnare la città nel suo percorso di affermazione come meta turistica a livello internazionale, in parallelo ai grandi investimenti compiuti nei settori del turismo congressuale e degli eventi internazionali – spiega l’assessora al Turismo del Comune di Genova Tiziana Beghin – La promozione turistica è una leva strategica di crescita economica della città: per questo motivo, come amministrazione stiamo lavorando per valorizzare Genova come destinazione turistica completa, creando un interesse globale su quel mix tra storia, cultura, natura, innovazione, qualità dell’accoglienza e posizione strategica nel Mediterraneo che rendono la nostra città un unicum a livello europeo e non solo”.

La missione si è conclusa con la cena della Festa della Repubblica celebrata il 4 giugno alla Casa d’Italia di Montréal, sede storica della comunità italiana in Quebec, che quest’anno ha celebrato 90 anni di vita insieme agli 80 anni della Repubblica Italiana. La cena, organizzata con il supporto del Comune di Genova, e in collaborazione con la Camera di Commercio di Genova, ha portato in tavola i sapori della cucina genovese ed è stata presieduta dall’Ambasciatore d’Italia in Canada, Alessandro Cattaneo. La presenza di 250 ospiti tra diplomatici, istituzioni, operatori economici, giornalisti e rappresentanti della comunità italiana in Canada, ha rappresentato un momento celebrativo e di networking di alto profilo che ha consolidato le relazioni istituzionali tra Genova e il mercato canadese.