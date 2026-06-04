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Formazione estiva

Protezione civile, torna il campo scuola coi volontari dal 5 all’11 luglio a Forte Begato

Il progetto prevede la presenza di un massimo di 30 partecipanti, ecco come iscriversi

campo scuola protezione civile forte begato

Genova. Torna anche quest’anno il progetto campi scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”, dedicato ai ragazzi e alle ragazze dai 10 ai 13 anni e organizzato dal dipartimento di Protezione civile.

Il campo scuola, giunto alla 16esima edizione, è articolato su più livelli ed è in programma presso Forte Begato, nell’area naturale Parco delle Mura, dal 5 all’11 luglio. Il progetto prevede la presenza di un massimo di 30 partecipanti, sotto la guida di volontari formati appositamente per la gestione del campo. Nelle varie giornate è prevista la partecipazione di invitati esterni appartenenti anche ad altri enti, per svolgere attività specifiche e dimostrazioni.

“Iniziative come questa sono particolarmente importanti perché ci aiutano ad avvicinare i giovani al sistema della Protezione civile, attraverso una dimensione ludico-educativa che i ragazzi apprezzano – dichiara l’assessore alla Protezione civile, Massimo Ferrante – Attraverso esercitazioni, giochi e momenti di confronto guidati dai volontari che sono stati formati appositamente per condurre i campi scuola, il progetto vuole promuovere tra i giovanissimi la conoscenza delle attività di protezione civile, sviluppare la sensibilità sullo stato dell’ambiente e del territorio e far loro acquisire una cultura volta alla prevenzione dei rischi, anche attraverso la diffusione dei piani di protezione civile locali”.

Durante la settimana, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere a fondo il sistema di protezione civile attraverso attività giornaliere e dimostrazioni pratiche che si svolgeranno presso Forte Begato, ma non solo: sono previste visite guidate presso la sala operativa dei vigili del fuoco, la sala operativa regionale di protezione civile, la centrale operativa di polizia locale e la sala emergenze di protezione civile.

“Oltre alla formazione, i campi offrono ai partecipanti un’esperienza unica di crescita personale e sociale che li porterà a essere futuri cittadini attivi e consapevoli, imparando anche, attraverso il lavoro di gruppo, la condivisione degli spazi e del tempo”, conclude l’assessore Ferrante.

Il gruppo comunale di volontari di protezione civile e antincendio boschivo denominato Gruppo Genova sarà presente h24 per l’organizzazione, la logistica, lo svolgimento delle attività e il supporto educativo.

Il campo inizia e si conclude presso Forte Begato, dove i partecipanti dovranno essere accompagnati.

Per informazioni e iscrizioni:
camposcuoladpc@gmail.com
numero Verde 800177797
segreteria 351 4703518.
Più informazioni
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