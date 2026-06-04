Protezione civile, torna il campo scuola coi volontari dal 5 all’11 luglio a Forte Begato

Genova. Torna anche quest’anno il progetto campi scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”, dedicato ai ragazzi e alle ragazze dai 10 ai 13 anni e organizzato dal dipartimento di Protezione civile.

Il campo scuola, giunto alla 16esima edizione, è articolato su più livelli ed è in programma presso Forte Begato, nell’area naturale Parco delle Mura, dal 5 all’11 luglio. Il progetto prevede la presenza di un massimo di 30 partecipanti, sotto la guida di volontari formati appositamente per la gestione del campo. Nelle varie giornate è prevista la partecipazione di invitati esterni appartenenti anche ad altri enti, per svolgere attività specifiche e dimostrazioni.

“Iniziative come questa sono particolarmente importanti perché ci aiutano ad avvicinare i giovani al sistema della Protezione civile, attraverso una dimensione ludico-educativa che i ragazzi apprezzano – dichiara l’assessore alla Protezione civile, Massimo Ferrante – Attraverso esercitazioni, giochi e momenti di confronto guidati dai volontari che sono stati formati appositamente per condurre i campi scuola, il progetto vuole promuovere tra i giovanissimi la conoscenza delle attività di protezione civile, sviluppare la sensibilità sullo stato dell’ambiente e del territorio e far loro acquisire una cultura volta alla prevenzione dei rischi, anche attraverso la diffusione dei piani di protezione civile locali”.

Durante la settimana, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere a fondo il sistema di protezione civile attraverso attività giornaliere e dimostrazioni pratiche che si svolgeranno presso Forte Begato, ma non solo: sono previste visite guidate presso la sala operativa dei vigili del fuoco, la sala operativa regionale di protezione civile, la centrale operativa di polizia locale e la sala emergenze di protezione civile.

“Oltre alla formazione, i campi offrono ai partecipanti un’esperienza unica di crescita personale e sociale che li porterà a essere futuri cittadini attivi e consapevoli, imparando anche, attraverso il lavoro di gruppo, la condivisione degli spazi e del tempo”, conclude l’assessore Ferrante.

Il gruppo comunale di volontari di protezione civile e antincendio boschivo denominato Gruppo Genova sarà presente h24 per l’organizzazione, la logistica, lo svolgimento delle attività e il supporto educativo.

Il campo inizia e si conclude presso Forte Begato, dove i partecipanti dovranno essere accompagnati.

Per informazioni e iscrizioni:

camposcuoladpc@gmail.com

numero Verde 800177797

segreteria 351 4703518.