Campo Ligure, inaugurato il campo sportivo riqualificato e omologato per la Serie D

Campo Ligure. “L’adeguamento e la messa a norma dell’impianto sportivo comunale di Campo Ligure rappresentavano un’opera attesa e strategica per la comunità locale e per le società sportive che quotidianamente utilizzano la struttura. Negli ultimi anni stiamo svolgendo un lavoro capillare su tutto il territorio ligure per ascoltare e venire incontro alle necessità delle realtà che compongono il nostro scenario agonistico: solamente nel 2025 abbiamo stanziato undici milioni di euro dedicati alle infrastrutture sportive. L’investimento per il campo ‘Oliveri Luigi e Pasquale’, a cui Regione Liguria ha contribuito con più di 380mila euro, rafforza la funzione sociale, educativa e aggregativa di questo centro sportivo, che è ormai un punto di riferimento consolidato per Campo Ligure e per tutto l’entroterra genovese”.

Queste le parole del vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro, che ieri sera ha preso parte alla cerimonia di inaugurazione del riqualificato campo sportivo comunale “Oliveri Luigi e Pasquale” di Campo Ligure.

Nel dettaglio, si è provveduto alla sostituzione del terreno di gioco in erba sintetica mediante l’impiego di manto erboso artificiale, alla realizzazione di sistema di sottofondo, drenaggio e irrigazione e di quanto necessario per l’ottenimento dell’omologazione Figc Lnd e sono stati apportati dei miglioramenti all’impianto di illuminazione e agli spogliatoi.

Tra gli altri, all’evento erano presenti anche il sindaco del Comune di Campo Ligure Giovanni Oliveri, alcune istituzioni locali e rappresentanti delle società di calcio che utilizzano il campo sportivo.