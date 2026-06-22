“Campioni si diventa” sbarca in Valbisagno: intesa tra Comune e piscine Siorba per allargare il diritto allo sport

Genova. Più inclusione, benessere psicofisico e pari opportunità per i più giovani attraverso l’attività motoria. È stato presentato questa mattina, alle piscine La Sciorba, il nuovo protocollo d’intesa che estende in Valbisagno il progetto “Campioni si diventa”, un’iniziativa promossa dall’Assessorato al Welfare del Comune di Genova in stretta sinergia con il Municipio IV Valbisagno, i Lions Club e il tessuto associazionistico sportivo locale.

Alla conferenza stampa sono intervenuti l’assessora comunale al Welfare Cristina Lodi, l’assessore municipale Roberto D’Avolio, Laura Gaggero in rappresentanza dei Lions Club e Luca Carlassare per My Sport. L’obiettivo centrale dell’accordo è l’abbattimento delle barriere economiche e sociali, garantendo l’accesso gratuito alla pratica sportiva a bambini, bambine e ragazzi che vivono in situazioni di fragilità. Lo sport viene così riconosciuto non solo come attività fisica, ma come un fondamentale strumento educativo, di socializzazione e di sviluppo dell’autonomia personale.

I numeri confermano la rilevanza della misura: nel corso del 2025 il progetto ha già raggiunto 125 minori sul territorio, attivando ben 25 discipline sportive gratuite. Tra le attività più richieste spiccano gli sport di squadra, forti di un alto valore aggregativo, affiancati da percorsi individuali mirati ad accrescere l’autostima e la continuità educativa dei partecipanti.

“Il progetto Campioni si diventa è un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni, associazioni e realtà sportive possa generare valore per la comunità- dichiara l’Assessore al Welfare Cristina Lodi- Grazie al sostegno dei Lions Club, riusciamo a offrire a tanti bambini e ragazzi la possibilità di praticare attività sportive, favorendo inclusione, benessere e crescita personale. Il nostro obiettivo è continuare a rafforzare questa rete e la collaborazione con i Municipi in prima linea, ascoltando i bisogni delle famiglie e coinvolgendo sempre più società sportive, affinché nessun giovane resti escluso dalle opportunità educative e sociali che lo sport può offrire. E questo intervento va anche a sostenere le realtà sportive che con grande generosità e spirito di accoglienza continuano ad avere grande attenzione verso le famiglie più fragili”.

L’assessore municipale Roberto D’Avolio ha espresso profonda gratitudine verso My Sport – sia per l’ospitalità sia per aver messo a disposizione quote e centri estivi gratuiti – e verso tutte le associazioni del territorio: «La Valbisagno è storicamente la “Valle dello sport” grazie a una rete straordinaria di impianti, volontari e realtà che hanno già nel proprio dna una forte missione sociale e che spesso aiutano le famiglie in difficoltà. Questo protocollo riprende e mette a sistema l’idea dell’originario progetto “Insieme per sport”. Il ruolo del Municipio è proprio questo: fare rete, facilitare i rapporti e supportare le associazioni, garantendo un contributo a chi già offre quote gratuite e coinvolgendo nuove realtà».

“My Sport aderisce con entusiasmo al progetto “Insieme per lo Sport” perché crediamo profondamente nel valore sociale ed educativo dell’attività sportiva- dichiara Luca Carlassare, Direttore Generale My Sport e Direttore My Sport Village Sciorba- Per rendere concreto questo impegno, mettiamo a disposizione 30 settimane gratuite di Summer Camp e 5 abbonamenti stagionali di Scuola Nuoto FIN, affinché sempre più bambini e famiglie possano vivere lo sport come opportunità di crescita, inclusione e benessere”.

La collaborazione con i Lions Club costituisce un elemento d’eccellenza per consolidare l’alleanza tra istituzioni pubbliche e terzo settore, potenziando la capacità di intercettare i bisogni reali delle famiglie nei vari quartieri, specialmente nelle zone con minori occasioni di partecipazione. “Essenziale per lo sviluppo del progetto, è stata la capacità dei Lions di coinvolgere numerose associazioni sportive che hanno accolto e continueranno ad accogliere i minori – spiegano per i Lions Laura Gaggero e Santo Durelli, delegato al Progetto Campioni si diventa – Abbiamo creato un sistema solidale e diffuso che mette al centro il diritto allo sport come strumento di inclusione, crescita e cittadinanza attiva. Il ruolo del Municipio è stato fondamentale per fare rete, come quello delle associazioni, che possono ancora aderire e aggiungersi al progetto, che siamo convinti porti i ragazzi a diventare cittadini migliori attraverso lo sport”.

Per il futuro, il protocollo mira ad ampliare ulteriormente l’offerta in alcune discipline strategiche per accessibilità e copertura territoriale, rendendo il progetto ancora più flessibile, inclusivo e aderente alle richieste della cittadinanza.