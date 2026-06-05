Campionato Serie A 2026/2027, il calendario del Genoa

Genova. È stato ufficializzato oggi il calendario del Campionato di Serie A 2026/2027. Il Genoa esordirà in casa contro il Napoli. Prima trasferta a Roma contro la Lazio. Poi, nuovamente in casa contro un’altra big, il Como.

Il calendario del Genoa

1ª giornata – 22 e 23 agosto



Genoa – Napoli

2ª giornata – 29 e 30 agosto

Lazio – Genoa

3ª giornata – 5 e 6 settembre

Genoa – Como

4ª giornata – 12 e 13 settembre

Genoa – Frosinone

5ª giornata – 19 e 20 settembre

Parma – Genoa

6ª giornata – 10 e 11 ottobre

Genoa – Fiorentina

7ª giornata -17 e 18 ottobre

Roma – Genoa

8ª giornata – 24 e 25 ottobre

Genoa – Venezia

9ª giornata – 27 e 28 ottobre

Genoa – Juventus

10ª giornata – 31 ottobre e 1 novembre

Lecce – Genoa

11ª giornata – 7 e 8 novembre

Genoa – Milan

12ª giornata – 21 e 22 novembre

Sassuolo – Genoa

13ª giornata – 28 e 29 novembre

Inter – Genoa

14ª giornata – 5 e 6 dicembre

Genoa – Torino

15ª giornata – 12 e 13 dicembre

Atalanta -Genoa

16ª giornata – 19 e 20 dicembre

Genoa – Udinese

17ª giornata – 2 e 3 gennaio

Cagliari – Genoa

18ª giornata – 5 e 6 gennaio

Genoa – Monza

19ª giornata – 9 e 10 gennaio

Bologna – Genoa

20ª giornata – 16 e 17 gennaio

Juventus – Genoa

21ª giornata – 23 e 24 gennaio

Genoa – Parma

22ª giornata – 30 e 31 gennaio

Genoa – Lecce

23ª giornata – 6 e 7 febbraio

Venezia – Genoa

24ª giornata – 13 e 14 febbraio

Genoa – Atalanta

25ª giornata – 20 e 21 febbraio

Milan – Genoa

26ª giornata – 27 e 28 febbraio

Genoa – Lazio

27ª giornata – 6 e 7 marzo

Monza – Genoa

28ª giornata – 13 e 14 marzo

Genoa – Roma

29ª giornata – 20 e 21 marzo

Fiorentina – Genoa

30ª giornata – 3 e 4 aprile

Genoa – Inter

31ª giornata – 10 e 11 aprile

Frosinone – Genoa

32ª giornata – 17 e 18 aprile

Torino – Genoa

33ª giornata – 24 e 25 aprile

Genoa – Sassuolo

34ª giornata – 1 e 2 maggio

Udinese – Genoa

35ª giornata – 8 e 9 maggio

Genoa – Cagliari

36ª giornata – 15 e 16 maggio

Napoli – Genoa

37ª giornata – 22 e 23 maggio

Genoa – Bologna

38ª giornata – 29 e 30 maggio 2027

Como – Genoa

Criteri di compilazione

Nei criteri di compilazione c’è stata qualche novità: sono tre le finestre Fifa, invece di quattro: un’unica sosta con quattro date per le nazionali e il Campionato, tra settembre e ottobre, si interromperà consecutivamente domenica 27 settembre e domenica 4 ottobre 2026.

Le altre finestre per le nazionali sono in programma tra il 9 e il 16 novembre e tra il 22 e il 30 marzo 2027. A Natale e Santo Stefano campionato fermo.

Confermata l’asimmetria con la sequenza delle gare nel girone di andata diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno e con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria.

I turni infrasettimanali previsti sono nelle giornate 9 (28 ottobre) e 18 (6 gennaio).

I derby saranno calendarizzati in giornate diverse e non alla prima o all’ultima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale (giornata 9).

Le società partecipanti alla Uefa Champions League non affrontano le Società partecipanti alla Uefa Europa League e alla Uefa Europa Conference League nelle giornate 7ª, 21ª, 25ª, 28ª, 31ª, 34ª comprese tra due turni di Competizioni Uefa “back to back” e per la 4ª giornata limitatamente alle Società partecipanti alla Uefa Europa League.

È prevista alternanza degli incontri in casa e in trasferta per Inter e Milan, Lazio e Roma, Juventus e Torino. Nessun riferimento alla coabitazione tra Genoa e Sampdoria.