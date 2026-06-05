Campionato Serie A 2026/2027, il calendario del Genoa

Genova. È stato ufficializzato oggi il calendario del Campionato di Serie A 2026/2027. Il Genoa esordirà in casa contro il Napoli. Prima trasferta a Roma contro la Lazio. Poi, nuovamente in casa contro un’altra big, il Como.
Il calendario del Genoa
1ª giornata – 22 e 23 agosto
Genoa – Napoli
2ª giornata – 29 e 30 agosto
Lazio – Genoa
3ª giornata – 5 e 6 settembre
Genoa – Como
4ª giornata – 12 e 13 settembre
Genoa – Frosinone
5ª giornata – 19 e 20 settembre
Parma – Genoa
6ª giornata – 10 e 11 ottobre
Genoa – Fiorentina
7ª giornata -17 e 18 ottobre
Roma – Genoa
8ª giornata – 24 e 25 ottobre
Genoa – Venezia
9ª giornata – 27 e 28 ottobre
Genoa – Juventus
10ª giornata – 31 ottobre e 1 novembre
Lecce – Genoa
11ª giornata – 7 e 8 novembre
Genoa – Milan
12ª giornata – 21 e 22 novembre
Sassuolo – Genoa
13ª giornata – 28 e 29 novembre
Inter – Genoa
14ª giornata – 5 e 6 dicembre
Genoa – Torino
15ª giornata – 12 e 13 dicembre
Atalanta -Genoa
16ª giornata – 19 e 20 dicembre
Genoa – Udinese
17ª giornata – 2 e 3 gennaio
Cagliari – Genoa
18ª giornata – 5 e 6 gennaio
Genoa – Monza
19ª giornata – 9 e 10 gennaio
Bologna – Genoa
20ª giornata – 16 e 17 gennaio
Juventus – Genoa
21ª giornata – 23 e 24 gennaio
Genoa – Parma
22ª giornata – 30 e 31 gennaio
Genoa – Lecce
23ª giornata – 6 e 7 febbraio
Venezia – Genoa
24ª giornata – 13 e 14 febbraio
Genoa – Atalanta
25ª giornata – 20 e 21 febbraio
Milan – Genoa
26ª giornata – 27 e 28 febbraio
Genoa – Lazio
27ª giornata – 6 e 7 marzo
Monza – Genoa
28ª giornata – 13 e 14 marzo
Genoa – Roma
29ª giornata – 20 e 21 marzo
Fiorentina – Genoa
30ª giornata – 3 e 4 aprile
Genoa – Inter
31ª giornata – 10 e 11 aprile
Frosinone – Genoa
32ª giornata – 17 e 18 aprile
Torino – Genoa
33ª giornata – 24 e 25 aprile
Genoa – Sassuolo
34ª giornata – 1 e 2 maggio
Udinese – Genoa
35ª giornata – 8 e 9 maggio
Genoa – Cagliari
36ª giornata – 15 e 16 maggio
Napoli – Genoa
37ª giornata – 22 e 23 maggio
Genoa – Bologna
38ª giornata – 29 e 30 maggio 2027
Como – Genoa
Criteri di compilazione
Nei criteri di compilazione c’è stata qualche novità: sono tre le finestre Fifa, invece di quattro: un’unica sosta con quattro date per le nazionali e il Campionato, tra settembre e ottobre, si interromperà consecutivamente domenica 27 settembre e domenica 4 ottobre 2026.
Le altre finestre per le nazionali sono in programma tra il 9 e il 16 novembre e tra il 22 e il 30 marzo 2027. A Natale e Santo Stefano campionato fermo.
Confermata l’asimmetria con la sequenza delle gare nel girone di andata diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno e con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria.
I turni infrasettimanali previsti sono nelle giornate 9 (28 ottobre) e 18 (6 gennaio).
I derby saranno calendarizzati in giornate diverse e non alla prima o all’ultima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale (giornata 9).
Le società partecipanti alla Uefa Champions League non affrontano le Società partecipanti alla Uefa Europa League e alla Uefa Europa Conference League nelle giornate 7ª, 21ª, 25ª, 28ª, 31ª, 34ª comprese tra due turni di Competizioni Uefa “back to back” e per la 4ª giornata limitatamente alle Società partecipanti alla Uefa Europa League.
È prevista alternanza degli incontri in casa e in trasferta per Inter e Milan, Lazio e Roma, Juventus e Torino. Nessun riferimento alla coabitazione tra Genoa e Sampdoria.