Casarza Ligure. Questa mattina, poco dopo le 10, il conducente di un camion della nettezza urbana, ha perso il controllo del mezzo a Casarza Ligure, in località Bargonasco, via Gardella e, dopo aver sfondato la ringhiera è precipitato per circa quattro metri sottostrada.

Nella caduta ha urtato il poggiolo di una casa ed è atterrato in un giardino. All’arrivo dei Vigili del Fuoco il conducente era già stato estratto dai militi della Pubblica Assistenza.

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo e l’area e, grazie all’autogru giunta dalla sede centrale, hanno provveduto a riportare in strada il mezzo e caricarlo su un carro attrezzi.