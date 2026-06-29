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Che spavento

Camion della spazzatura precipita sul poggiolo di una casa: il volo di quattro metri e l’intervento dei vigili del fuoco fotogallery

L'uomo alla guida ha perso il controllo del mezzo finendo nel vuoto: ricoverato all'ospedale

incidente casarza

Casarza Ligure. Questa mattina, poco dopo le 10, il conducente di un camion della nettezza urbana, ha perso il controllo del mezzo a Casarza Ligure, in località Bargonasco, via Gardella e, dopo aver sfondato la ringhiera è precipitato per circa quattro metri sottostrada.

Nella caduta ha urtato il poggiolo di una casa ed è atterrato in un giardino. All’arrivo dei Vigili del Fuoco il conducente era già stato estratto dai militi della Pubblica Assistenza.

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo e l’area e, grazie all’autogru giunta dalla sede centrale, hanno provveduto a riportare in strada il mezzo e caricarlo su un carro attrezzi.

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