Caldo, niente sorprese: triplo “bollino rosso” per Genova nel nuovo bollettino del ministero

Genova. Il nuovo bollettino sulle ondate di calore emesso dal ministero della Salute non è una sorpresa in positivo e conferma quanto già anticipato dalle previsioni meteo ufficiali: il caldo, a Genova, è ancora in intensificazione e anche se nella nostra città le temperature saranno meno estreme rispetto ad altri grandi centri, quelle percepite continueranno a salire, almeno fino a domani.

Quindi “bollino rosso” a Genova, il massimo per il rischio ondate di calore, oggi, lunedì 29 giugno, domani, martedì 30 giugno e poi mercoledì 1 luglio.

La colonnina di mercurio a Genova segnerà, oggi, 32 gradi di media, domani 31 e mercoledì 30 gradi, ma i valori percepiti saranno – a causa dell’umidità e dell’assenza di brezze – attorno ai 36 gradi oggi e 37 gradi domani, giornata considerata quindi di “picco”, almeno al momento, per quanto riguarda il disagio fisiologico.

A far permanere il terzo e ultimo livello di rischio per ondate di calore, il bollino rosso appunto, è il perdurare delle condizioni climatiche e il fatto che le “notti tropicali”, quelle in cui il termometro non scende sotto i 24-25 gradi, impediscono all’aria di rinfrescarsi e ai livelli di recuperare quote più vicine alle medie stagionali.

Per quanto riguarda Genova le notti si stanno rivelando “super tropicali”, con temperature dopo il tramonto anche superiori ai 30 gradi.

Inoltre sta facendo segnare un record – negativo – anche la temperatura del mare, attorno ai 28 gradi alla fine di giugno. Un valore che si presenta con circa due mesi in anticipo rispetto alla media storica di stagione.