Il caldo record ha le ore contate: in Liguria arriva la tregua con temporali, grandinate e aria fresca

Genova. Il caldo estremo che sta soffocando la Liguria (e gran parte dell’Europa) sembra avere davvero le ore contate. L’anticiclone africano sta mostrando i primi segni di indebolimento. E nella giornata di mercoledì, secondo le previsioni più recenti, avremo maltempo con temporali anche intensi, grandinate e raffiche di vento. Ingredienti che potrebbero preludere all’emanazione di un’allerta meteo, ma che saranno fondamentali per riportare le temperature a valori consoni con le medie del periodo, anche se nei giorni successivi la colonnina di mercurio è destinata a risalire.

I primi sintomi di un cambiamento sono già visibili nei temporali a macchia di leopardo che si formano in queste ore sui rilievi appenninici con qualche sconfinamento verso la costa, come accaduto oggi nel Levante. Fenomeni che possono presentarsi anche con particolare violenza e grandine localmente di grandi dimensioni. “Sono segnali di cedimento dell’alta pressione – spiega Federico Buscemi, previsore del centro meteo Arpal -. Martedì sarà una giornata fotocopia, mentre mercoledì arriverà probabilmente l’atteso calo delle temperature“.

Meteo, le previsioni Arpal: mercoledì 1° luglio temporali nel pomeriggio

Ironia della sorte, dopo un mese di giugno segnato da diversi record (tra cui la notte più calda mai registrata a Genova in questo periodo dell’anno) il giro di boa dovrebbe avvenire effettivamente il 1° luglio. “Nel pomeriggio sembra possa arrivare instabilità più organizzata con temporali su tutta la regione causati dall’entrata di aria più fresca in quota – continua Buscemi -. La situazione andrà valutata attentamente, dato anche il contrasto termico col mare caldissimo che oggi ha raggiunto temperature superficiali di 29 gradi, sette gradi al di sopra della media climatica, un valore davvero notevole per fine giugno”. Uno scenario che normalmente si presenta a fine estate, non certo nelle prime settimane della stagione.

Dopodiché cosa accadrà? “Quell’aria fresca si dovrebbe trasferire al suolo – illustra Buscemi -. Sicuramente avremo un calo drastico dei tassi di umidità e una diminuzione delle temperature, soprattutto le minime, mentre le massime rimarranno in linea o leggermente al di sopra delle medie del periodo. Ma in generale sarà tutto più gradevole”.

La sensazione di fresco sarà tanto piacevole quanto momentanea: “Da giovedì in poi le temperature riprenderanno ad aumentare – avverte il meteorologo di Arpal – però non si tornerà su questi valori, nemmeno per l’umidità. La discesa di aria atlantica più fresca darà un colpo all’anticiclone e lo abbasserà un po’ di latitudine, anche se poi si riprenderà. All’inizio di luglio avremo temperature comunque sopra la media, anche se non un’ondata di calore da record come quella che stiamo vivendo”.

Caldo record, temperature mai così alte di notte a giugno

Per chi avesse dubbi sull’eccezionalità di questo caldo, il dato più significativo è quello registrato la scorsa settimana: 28,1 gradi di temperatura minima misurati dall’Università di Genova, il valore più alto di sempre a giugno per l’intera serie storica (che inizia nel 1833). Anche la scorsa notte a Genova le temperature non sono mai scese sotto i 28 gradi, mai successo a inizio estate. Il record di temperatura massima registrata resta al momento quello del 2019, con 35 gradi. Nel 2026 la massima ha raggiunto “solo” 33,1 gradi (il 22 giugno).

Il grafico evidenzia inoltre un aspetto significativo dell’andamento del 2026: dall’inizio dell’anno le anomalie positive sono state molto più frequenti e persistenti rispetto a quelle negative. Le fasi più fredde della media sono state poche e di breve durata, mentre quelle più calde si sono ripetute più volte e per periodi prolungati. Un quadro che conferma una tendenza ormai evidente: nel 2026, finora, il caldo ha prevalso nettamente sul freddo.