Caldo, a Genova è stata registrata la notte più calda degli ultimi due secoli

Genova. Il caldo continua a soffocare la Liguria con la seconda ondata di calore dopo quella, anticipata, del 26 maggio. E proprio in questa fase in Liguria di è registrata la notte più calda degli ultimi due secoli: a Genova martedì 23 giugno il termometro ha toccato i 28.1 °C.

Anche questa seconda fase di caldo si distingue non solo per l’intensità, ma anche per la durata: da circa dieci giorni consecutivi le temperature si mantengono diffusamente al di sopra dei valori climatologici. Secondo l’analisi di Arpal, all’inizio dell’anno le anomalie positive sono state molto più frequenti e persistenti rispetto a quelle negative: le fasi più fredde della media sono state poche e di breve durata, mentre quelle più calde si sono ripetute più volte e per periodi prolungati.

Un quadro che conferma una tendenza ormai evidente: nel 2026, finora, il caldo ha prevalso nettamente sul freddo. Anche l’analisi della serie storica delle temperature registrate nel mese di giugno dall’osservatorio meteorologico dell’Università di Genova, che raccoglie dati dal 1833, conferma un chiaro aumento delle temperature estreme.

Il record di temperatura massima registrata resta al momento quello del 2019, con +35 gradi. Nel 2026 la massima ha raggiunto “solo” 33.1 °C (il 22 giugno), ma è soprattutto la notte che ha evidenziato anomalie di temperatura rilevanti. Non aumentano solo le temperature diurne, ma anche quelle notturne, riducendo il raffrescamento naturale dopo il tramonto.

Secondo le previsioni, l’ondata di calore dovrebbe proseguire almeno sino a fine mese, dopodiché potrebbe arrivare una tregua. Sia sabato sia domenica sono giornate da bollino rosso.