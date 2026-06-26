Caldo, Genova bollino rosso anche domenica (e la situazione non è destinata a migliorare)

Genova. Il nuovo bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore parla chiaro: “bollino rosso”, il livello più alto di attenzione, per caldo a Genova anche domenica 28 giugno, oltre a oggi venerdì 26 e domani, sabato 27 giugno.
Ma soprattutto, è ormai chiaro anche sulla base di quanto spiegato dai previsori ed esperti del centro regionale Arpal o del centro meteo Limet, la situazione non è destinata a migliorare a breve.
Almeno fino alla prima settimana di luglio – oltre è impossibile spingersi nel fare previsioni e si possono solo ipotizzare tendenze sulla base di modelli – il caldo continuerà a picchiare.
Ed è per questa impossibilità a “rinfrescare”, dovuta anche alle notti tropicali (con temperature in Liguria difficilmente sotto i 25 gradi anche in quota), che la soglia di attenzione resterà massima.
Per quanto riguarda le temperature segnalate dal bollettino del ministero della Salute, le massime, in termini assoluti a Genova si aggireranno attorno ai 28 gradi (molto inferiori rispetto ad altre città da bollino rosso) ma quelle percepite, a causa degli alti livelli di umidità e dell’assenza di brezze, saranno ben più alte, attorno ai 35 gradi.