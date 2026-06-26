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Caldo, Genova bollino rosso anche domenica (e la situazione non è destinata a migliorare)

Notti tropicali, anticiclone senza cedimenti, il grado massimo di attenzione per le ondate di calore interessa il capoluogo ligure con temperature percepite attorno ai 35 gradi

caldo estate genova

Genova. Il nuovo bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore parla chiaro: “bollino rosso”, il livello più alto di attenzione, per caldo a Genova anche domenica 28 giugno, oltre a oggi venerdì 26 e domani, sabato 27 giugno.

Ma soprattutto, è ormai chiaro anche sulla base di quanto spiegato dai previsori ed esperti del centro regionale Arpal o del centro meteo Limet, la situazione non è destinata a migliorare a breve.

Almeno fino alla prima settimana di luglio – oltre è impossibile spingersi nel fare previsioni e si possono solo ipotizzare tendenze sulla base di modelli – il caldo continuerà a picchiare.

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Ed è per questa impossibilità a “rinfrescare”, dovuta anche alle notti tropicali (con temperature in Liguria difficilmente sotto i 25 gradi anche in quota), che la soglia di attenzione resterà massima.

Per quanto riguarda le temperature segnalate dal bollettino del ministero della Salute, le massime, in termini assoluti a Genova si aggireranno attorno ai 28 gradi (molto inferiori rispetto ad altre città da bollino rosso) ma quelle percepite, a causa degli alti livelli di umidità e dell’assenza di brezze, saranno ben più alte, attorno ai 35 gradi.

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