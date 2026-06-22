Caldo, a Genova tre giorni di “bollino giallo” secondo il bollettino sulle ondate di calore

Genova. Tre giorni di “bollettino giallo”, il primo livello di allerta per il caldo, a Genova, oggi, lunedì 22 giugno, domani martedì 23 e mercoledì 24 giugno.

Così secondo il bollettino sulle ondate di calore emesso stamani dal ministero della Salute e diramato dalla protezione civile.

Secondo il ministero nella nostra città, messa comunque decisamente meglio rispetto ad altri capoluoghi che non beneficiano dell’effetto mitigatorio del mare, le temperature non supereranno i 30 gradi ma saranno percepite come superiori ai 33.

Con l’inizio anche “ufficiale” dell’estate è iniziato anche nella nostra regione il balletto delle temperature record. A Padivarma, nello spezzino, domenica, sono stati superati i 36,5 gradi. Anche più alte le temperature percepite, a causa dei tassi di umidità.

Ed è proprio nelle vallate e sui versanti padani che si soffrirà maggiormente, secondo anche quelle che sono le previsioni del centro meteo Limet. I previsori di Limet, rispetto al bollettino del ministero, citano valori caldo più alti.

Ad aumentare il disagio fisiologico, però, sono le “notti tropicali”, ovvero le notti in cui la temperature non scende mai sotto i 20 gradi anche nelle ore notturne. A Genova, questo limite, è stato superato ampiamente con la colonnina di mercurio che in alcuni casi ha fatto segnare quota 28.

Il fenomeno delle notti tropicali è negativo perché non consente agli ambienti di rinfrescarsi ma soprattutto perché non aiuta il temperamento dell’acqua del mare che, alla terza decade di giugno, è già oltre i 27 gradi.

Con le ondate di calore in piena attività si ferma – nelle ore più calde della giornata – il lavoro in cantieri e campi. È in vigore dalla fine di maggio, infatti, l’ordinanza regionale per la tutela dei lavoratori all’aperto, in particolare nei settori agricolo, florovivaistico e dell’edilizia.

Il provvedimento dispone il divieto di svolgere attività lavorative all’aperto nelle fasce orarie più a rischio (12.30–16), nei giorni in cui le mappe di rischio pubblicate dal portale Worklimate segnalano livelli “alti” di esposizione al calore per attività fisica intensa sotto il sole.

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