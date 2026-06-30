Caldo, il bollettino del ministero conferma la tregua: giovedì bollino giallo per Genova

Genova. Il caldo sta per allentare la presa su Genova. A confermarlo, oltre agli esperti di Arpal interpellati da Genova24, è anche il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. L’ultimo aggiornamento conferma infatti il bollino rosso per oggi (martedì 30 giugno) e domani (mercoledì 1° luglio) mentre giovedì 2 luglio si passerà al bollino giallo.

Il bollino giallo indica “condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore”. Non sarà quindi una vera e propria pausa dell’estate, ma di certo le condizioni di disagio fisiologico emergenziali vissute in questi giorni saranno escluse almeno per qualche giorno. Il bollettino del ministero prevede per giovedì temperature massime ancora intorno ai 30 gradi, ma soprattutto 24 gradi alle 8.00, valori ben più accettabili rispetto alle ultime “notti tropicali”.

Merito dell’irruzione di aria fresca atlantica che porterà instabilità più organizzata anche sulla Liguria con temporali anche intensi, grandinate e raffiche di vento dal pomeriggio di mercoledì 1° luglio. L’entità di questi fenomeni verrà approfondita con gli ultimi aggiornamenti previsionali.

Cosa fare col bollino rosso per caldo

Evita di esporti al caldo e al sole diretto nelle ore più calde della giornata (tra le 11.00 e le 18.00)

Evita le zone particolarmente trafficate

Evita l’attività fisica intensa all’aria aperta durante gli orari più caldi della giornata

Indossa indumenti chiari, leggeri in fibre naturali (es. cotone, lino), riparati la testa con un cappello leggero di colore chiaro e usa occhiali da sole

Proteggi la pelle dalle scottature con creme solari ad alto fattore protettivo

Bevi molti liquidi, moderando l’assunzione di bevande gassate o zuccherate, tè e caffè. Evita, inoltre, bevande troppo fredde e bevande alcoliche

Trascorri le ore più calde della giornata nella stanza più fresca della casa, bagnandoti spesso con acqua fresca

Se assumi farmaci, non sospendere autonomamente terapie in corso ma consulta il tuo medico curante per eventuali adeguamenti della terapia farmacologica

Fai attenzione alla corretta conservazione dei farmaci

Evita di metterti in viaggio nelle ore più calde (11.00 – 18.00) e porta con te scorte di acqua

Non lasciare persone non autosufficienti, bambini e anziani, anche se per poco tempo, nella macchina al sole

Assicurati che le persone malate e/o costrette a letto, non siano troppo coperte

Offri assistenza a persone a maggiore rischio (ad esempio anziani che vivono da soli) e segnala ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento

In presenza di sintomi dei disturbi legati al caldo contatta un medico

Cosa fare col bollino giallo per caldo