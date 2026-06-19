  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Attenzione

Caldo in aumento sulla Liguria, a Genova “bollino giallo” per domenica 21 giugno

Le temperature massime saranno sotto i 30 gradi, ma quelle percepite toccheranno i 34 gradi

Generico giugno 2026

Genova. La magra consolazione è che ci sono città come Bologna, Firenze, Torino, dove il bollino sarà addirittura rosso. Ma anche Genova si deve preparare a un aumento delle temperature.

Secondo il bollettino del ministero della Salute sui rischi legati alle ondate di calore il capoluogo ligure sarà da “bollino giallo” nella giornata di domenica 21 giugno, primo giorno d’estate.

Le temperature saranno, secondo il bollettino, comunque inferiori ai 30 gradi ma quelle percepite – a causa degli alti tassi di umidità – potranno raggiungere i 34 gradi.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.