Caldo in aumento sulla Liguria, a Genova “bollino giallo” per domenica 21 giugno

Genova. La magra consolazione è che ci sono città come Bologna, Firenze, Torino, dove il bollino sarà addirittura rosso. Ma anche Genova si deve preparare a un aumento delle temperature.

Secondo il bollettino del ministero della Salute sui rischi legati alle ondate di calore il capoluogo ligure sarà da “bollino giallo” nella giornata di domenica 21 giugno, primo giorno d’estate.

Le temperature saranno, secondo il bollettino, comunque inferiori ai 30 gradi ma quelle percepite – a causa degli alti tassi di umidità – potranno raggiungere i 34 gradi.