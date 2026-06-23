Caldo, a Genova scatta il bollino arancione. E si prevede un ulteriore aumento nel weekend

Genova. Sale l’allerta per il caldo a Genova. Il ministero della Salute, nel bollettino quotidiano sulle ondate di calore, ha emesso il bollino arancione per il capoluogo ligure nelle giornate di mercoledì 24 e giovedì 25 giugno. Per oggi (martedì 23 giugno) resta in vigore il bollino giallo.

Il bollino arancione è il secondo livello di rischio: indica “condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili”.

Le previsioni Arpal: caldo in aumento, niente tregua almeno sino a fine giugno

Anche Arpal nel bollettino di vigilanza odierno conferma temperature elevate su tutta la regione per i prossimi giorni, nelle ore centrali ma anche di notte lungo le coste, dove le minime restano sopra i 20 gradi e gli alti tassi di umidità tengono alto il disagio percepito.

“A contare non è un picco improvviso, ma la persistenza del fenomeno – spiegano gli esperti -. Le previsioni non indicano cedimenti almeno fino a fine mese, con un possibile ulteriore aumento del caldo proprio questo fine settimana“.

Dalla tarda mattinata di mercoledì si segnala una bassa probabilità di temporali forti sui versanti padani di Levante (Zona E) e sui rilievi di del Centro (zona B) e del Levante (Zona C) della nostra regione.

La seconda ondata in un mese, nei primi giorni d’estate

L’ondata di calore è eccezionale per durata e intensità soprattutto sull’Europa Occidentale, dove l’anomalia termica è più marcata. La Liguria si trova ai margini del promontorio anticiclonico di matrice sub-tropicale: meno esposta del cuore del fenomeno, ma non al riparo dai suoi effetti.

È la seconda ondata di calore rilevante nel giro di un mese, e arriva proprio all’inizio dell’estate astronomica. Un quadro che ricorda da vicino quello della stessa stagione dell’anno scorso.

Ondata di calore, l’ordinanza per le attività lavorative all’aperto

Con le ondate di calore in piena attività si ferma – nelle ore più calde della giornata – il lavoro in cantieri e campi. È in vigore dalla fine di maggio, infatti, l’ordinanza regionale per la tutela dei lavoratori all’aperto, in particolare nei settori agricolo, florovivaistico e dell’edilizia.

Il provvedimento dispone il divieto di svolgere attività lavorative all’aperto nelle fasce orarie più a rischio (12.30–16), nei giorni in cui le mappe di rischio pubblicate dal portale Worklimate segnalano livelli “alti” di esposizione al calore per attività fisica intensa sotto il sole.

Bollino arancione per caldo, cosa fare