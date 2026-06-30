Calciomercato Sampdoria, imminente l’annuncio di Gartenmann: visite mediche ok

Genova. Domani, 1 luglio, inizia il calciomercato per la Serie B e quindi da domani ogni giorno è buono per la Sampdoria per annunciare il primo acquisto che sarà Stefan Gartenmann. Il difensore, classe 1997, è il primo rinforzo in un reparto che ne ha bisogno.

Le visite mediche, sostenute a Bologna, hanno dato il via libera. Il giocatore arriva da una rottura del crociato che lo ha costretto a stare fermo per 8 mesi.

Sempre sul fronte delle entrate l’obiettivo sarebbe anche riprendere Martinelli e Viti, ma non sarà facile: per il primo la Fiorentina preferirebbe una squadra di bassa Serie A, mentre pare che per Viti ci sia una richiesta dal Palermo, piazza al momento con maggiori disponibilità economiche che potrebbe far ammortizzare al Nizza, proprietario del cartellino, i 12 milioni investiti su di lui.

Le voci su Thorsby, invece, sono più suggestioni che altro. La Sampdoria ha nel centrocampo il reparto più coperto con Abildgaard, Esposito, Conti ed Henderson e sobbarcarsi un ingaggio comunque importante come quello di Thorsby (superiore al milione).

Difesa e porta sono ancora da completare, mentre in attacco piace Pecorino, scuola Juve, che ha segnato 9 gol in 33 partite nel Sudtirol. Joao Carvalho dell’Estoril Praia invece, uscito in questi giorni, non è al momento tra le prime scelte.