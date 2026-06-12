Calciomercato Genoa, il punto sulle trattative in dirittura di arrivo e le possibili uscite

Genova. Il calciomercato del Genoa, dopo l’inatteso addio di Ekuban, a cui era stato accordato il ritocco del contratto che aveva richiesto in fase di trattativa, è in dirittura d’arrivo per la chiusura del riscatto di Baldanzi, con probabilmente una riduzione della cifra inizialmente pattuita visto che il giocatore è stato disponibile al 50% a causa dei vari problemi muscolari (e una dilazione nel pagamento che consentirà all’investimento di non pesare troppo sul bilancio di quest’anno). Ai dettagli anche i contratti pronti da firmare sia per Messias (stessa formula dell’anno scorso coi bonus a seconda delle partite giocate, dei gol e degli assist fatti) sia per Leali (chiudendo così la questione portieri con grande anticipo dopo il rinnovo di Bijlow).

Il vuoto lasciato da Ekuban potrebbe essere colmato da Elias Havel, austriaco classe 2003 del Lask che ha giocato in prestito al TSV Hartberg in questa stagione. Per lui 13 gol e 4 assist in 30 presenze. Non è una boutade degli esperti di mercato perché Havel era un prospetto già nei taccuini degli osservatori del Genoa, anche se il reparto offensivo non era nelle priorità in chiave di nuovi acquisti alla luce dei rinnovi di Colombo e Nuredini.

Con i mondiali di mezzo e alcune squadre di serie A che non sono ancora sistemate dal punto di vista dirigenziale (il Milan su tutti), questo giugno è ancora sonnacchioso dal punto di vista delle trattative in vista dell’apertura del mercato e se in arrivo la suggestione El Shaarawy è sempre valida, qualcuno dovrà necessariamente partire.

Arriveranno probabilmente offerte (sinora nessuna) sia per Frendrup (possibili anche dall’estero) sia per Norton-Cuffy. Il sostituto di Frendrup il Genoa lo ha in casa ed è Masini, mentre nel caso partisse Norton-Cuffy bisognerà capire come si muoverà Diego Lopez. Il Genoa ha saputo comunque giocare bene anche senza l’apporto della freccia inglese, che si è infortunato, ma è chiaro che un rinforzo servirà, pur tenendo conto che dal settore giovanile potrebbe esserci qualche apporto da far crescere. Tra quelli più apprezzati nei rientranti dai prestiti c’è il difensore centraleCalvani, che il Frosinone rivorrebbe per un altro anno.

Gli altri due gioielli della squadra sono Ekhator e Marcandalli, ma il Genoa, a meno che non arrivi un’offerta-monstre come quella per Ahanor, non è intenzionato a lasciarli partire.

Per quanto riguarda Venturino, Gasperini lo vorrebbe per un altro anno, ma nella trattativa si è inserito anche il Como.