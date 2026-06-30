Calciomercato Genoa, Meichtry a Pegli: il centrocampista box to box alla Ellertsson col il vizio del gol

Genova. Il Genoa si assicura ancora un giovane di ottima prospettiva anticipando la concorrenza di club esteri e italiani grazie al fatto di avere già una concordanza di idee tra mister e chief of football: Franz-Ethan Meichtry, centrocampista, classe 2005, ha firmato per il Grifone. Arriva dal Thun che ha vinto il campionato da neopromossa, una storia da calcio romantico. Nazionale under 21 (compirà 21 anni l’8 luglio) dove ha disputato 7 partite con un gol, Meichtry, di origine camerunensi, nello scorso campionato ha segnato 8 reti e 3 assist in 34 partite.

Si tratta di un centrocampista box to box, capace di giocare sia come interno in un centrocampo a cinque, sia da esterno destro. Una duttilità che Daniele De Rossi cerca parecchio nei suoi uomini, un po’ stile Ellertsson, ma Meichtry ha dalla sua il fatto che segna anche diversi gol, tanto che i tifosi del Thun non hanno preso molto bene il suo addio. Il giocatore ha firmato un contratto di tre anni con opzione per il quarto, quindi potenzialmente potrebbe restare in rossoblù fino a giugno 2031.

Per lui probabilmente servirà qualche settimana di adattamento ai ritmi del campionato italiano, ma già quest’anno potrà farsi valere. Il campionato svizzero è comunque salito di livello negli ultimi anni.

Il fatto che possa già partire per il ritiro (la squadra si ritroverà a Pegli il 9 luglio e partirà il 16 per Moena) è un sicuro vantaggio.

Sempre sul fronte entrate di prospettiva il Genoa è vicino alla chiusura per Samuel Wiafe, centrocampista del Modena classe 2008 che è stato convocato in Galles per gli Europei Under 19. Wiafe, 18 anni, si è fatto notare nell’ultima parte di stagione. Ha una particolare attitudine per gli assist. Il giovanissimo raggiungerà direttamente la compagnia al termine dell’Europeo senza passare dalle classiche visite mediche, effettuate proprio prima della competizione.

Osservato speciale, questa sera, l’esterno sinistro della Svezia Elliot Karl Stroud, che pare piaccia molto.

Genoa, trattative in uscita

Sul fronte uscite il Genoa, contrariamente a quanto era trapelato da qualche parte, non ha alcuna fretta di vendere Ekhator. Tantomeno entro oggi, 30 giugno, per questioni di bilancio. C’è di più. I 15 milioni offerti dalla Juventus comprendevano anche una contropartita tecnica inseguita da mezza Italia: David Puczka, terzino sinistro austriaco di 21 anni che nella scorsa stagione con la Juventus Next Gen ha segnato 10 reti e firmato 5 assist (inizialmente si parlava del portiere Daffara, che però andrà a Parma). Sull’attaccante rossoblù stanno lavorando anche Bologna e Real Betis Balompié, ossia il Betis Siviglia.

Un valore complessivo dell’operazione che si avvicinerebbe di più ai desiderata del Genoa: un valore di 25-26 milioni.

Sempre attivi i sondaggi esterni per Norton-Cuffy e Frendrup, mentre oggi Leali dovrebbe sciogliere la riserva se restare al Genoa o andare a fare il primo portiere all’Hellas Verona. Altro possibile partente potrebbe essere Martin, che non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2027.