Calciomercato Genoa, ecco il piano di De Rossi: il sostituto di Malinovskyi è già in casa, tre nomi per rinforzare la rosa

Genova. Che il calciomercato non sia ancora entrato nel vivo è un dato di fatto, complice il Mondiale e il fatto che alcune squadre di Serie A non siano sistemate ancora a livello dirigenziale e di staff tecnico. Dall’altra parte c’è pero un Genoa che non ha fretta di chiudere nessun affare grazie ai colpi messi a segno a gennaio, le conferme di Colombo, Baldanzi e Messias (a breve l’ufficialità del rinnovo) e la solita ossatura costruita negli anni.

Restano però alcuni temi da affrontare come il sostituto di Ekuban, partito nonostante il fatto che il Genoa gli avesse accordato il ritocco del contratto che aveva richiesto in fase di trattativa. E poi c’è sempre da “cercare” il sostituto di Ruslan Malinovskyi. Da quanto appreso questa casella dovrebbe essere riempita da Alexsandro Amorim. Il brasiliano, già presente in rosa, nelle ultime uscite ha mostrato sprazzi del suo potenziale e iniziando la preparazione con mister De Rossi potrebbe davvero essere la rivelazione della prossima stagione.

Sicuramente i reparti che il Grifone dovrà puntellare sono le fasce con la ricerca sia di ali offensive che di esterni a tutta fascia. Servirà anche un “tuttocampista“. Il vuoto lasciato da Ekuban potrebbe essere colmato da Elias Havel, austriaco classe 2003 del Lask che ha giocato in prestito al TSV Hartberg in questa stagione. Per lui 13 gol e 4 assist in 30 presenze.

Tra i profili finiti nel mirino del club rossoblù c’è quello di Samuel Wiafe, fantasista e centrocampista offensivo attualmente in forza al Modena. Il nome del giovane talento, classe 2008, circola da alcune settimane negli ambienti di mercato come uno degli obiettivi seguiti con maggiore attenzione dalla dirigenza rossoblù.

E’ certo anche l’interesse del Grifone per lo svedese Joahn Stroud. Il classe 2002, laterale sinistro, è di proprietà del Mjallby e il suo contratto è in scadenza a fine 2026. Un nome finito sul taccuino di Lopez per puntellare il centrocampo è anche quello dello svizzero Franz-Ethan Meichtry. Il classe 2005 è del proprietà del Thun e su di lui ci sono puntati gli occhi di diversi club della Premier e della Bundesliga ma il Genoa proverà a giocare d’anticipo.

Sul fonte delle cessioni si parla di Morten Frendrup, per cui è concreto l’interesse del Besiktas di Vincenzo Italiano. Ma tra i giocatori che sono finiti nel mirino di altre squadre ci sono anche Brooke Norton Cuffy e Aaron Martin. Da definire anche la posizione di Leali a cui è stato offerto un rinnovo ma c’è da capire se l’estremo difensore opterà per la scelta di andare a difendere la porta, da titolare, del Verona oppure se restare alla corte di De Rossi insieme a Bijlow, fresco di rinnovo.

Non ci dobbiamo dimenticare poi di Nuredini, l’attaccante albisolese sicuramente andrà in ritiro con De Rossi il quale ha un’ottima opinione di lui. Molto probabile che anche Grosso andrà in ritiro con il Grifone per poi decidere se aggregarlo ufficialmente alla prima squadra o mandarlo in prestito a farsi le ossa. Ricordiamo che il nuovo corso del Genoa punta molto sulla crescita dei giovani e sul valorizzare il patrimonio interno. Il mister già in questa stagione ha dimostrato di tenere sempre un occhio aperta sulla Primavera. Tanti i giovani di proprietà rossoblù che sono da valutare. Tra quelli più apprezzati nei rientranti dai prestiti c’è il difensore centrale Calvani, che il Frosinone rivorrebbe per un altro anno.

Sul fronte El Sharaawy invece non si registrano novità, al momento il Genoa non sta premendo sull’acceleratore per riportare il faraone a “casa sua”, resta però sempre un’opzione valida.