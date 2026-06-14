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Che botta

Cade nel dirupo con la mountain bike: recuperato da vigili del fuoco e soccorso alpino

E' riuscito a condividere la sua posizione con il Gps

vigili del fuoco

Genova. Un ragazzo che scendeva da un sentiero fra Murta e Scarpino, con la sua mountan bike, ha perso il controllo ed è caduto al di sotto del sentiero per circa 15 metri.

Autonomamente è riuscito a chiamare i soccorsi e condividere la propria posizione GPS. I Vigili del Fuoco hanno inviato la squadra del distaccamento di Bolzaneto che, una volta raggiunto e valutato le ferite a gambe e braccia, lo ha accompagnato sino a Bolzaneto.

All’arrivo all’ambulanza ha rifiutato il ricovero ed è stato condotto a casa. In arrivo anche il Soccorso Alpino

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