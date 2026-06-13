Busalla, inaugurato il nuovo roseto di Villa Borzino in ricordo di Daniela Pavanetto

Busalla. Nell’ambito della 24esima edizione della Festa delle Rose di Busalla è stato inaugurato, stamani, il nuovo Roseto di Villa Borzino dedicato al ricordo di Daniela Pavanetto, alla presenza dell’assessore allo sviluppo economico della Regione Liguria, Alessio Piana, del sindaco di Busalla, Loris Maieron, dell’assessore comunale alla cultura e al turismo, Fabrizio Fazzari, e della consigliera delegata della Città Metropolitana di Genova, Ilaria Bozzo.

“Uno spazio simbolico dove cittadini e visitatori potranno conoscere più da vicino il patrimonio botanico e culturale legato alle antiche rose della Valle Scrivia – ha sottolineato l’assessore regionale allo sviluppo economico, Alessio Piana –. La Regione è al fianco di iniziative come questa, capaci di coniugare la promozione delle eccellenze agroalimentari con la valorizzazione delle nostre vallate”.

“Con l’inaugurazione del nuovo roseto consegniamo alla comunità uno spazio di grande pregio, dove cittadini e turisti potranno godere appieno della bellezza della nostra natura, coronando così un percorso di valorizzazione che ha visto le Antiche Rose della Valle Scrivia diventare un potentissimo veicolo di promozione turistica per l’intero territorio”, ha dichiarato l’assessore alla cultura e al turismo del Comune di Busalla, Fabrizio Fazzari.

La progettazione del roseto è stata curata dalle architette Angela Gambardella e Patrizia Burlando come iniziativa infrastrutturale proposta dal Comune di Busalla nell’ambito del progetto pilota della Città Metropolitana di Genova, “Azioni di transizione verso un’economia sostenibile e di valorizzazione delle eccellenze del territorio”, con cui l’ente si è classificato al primo posto nazionale nella graduatoria del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ottenendo un finanziamento complessivo di dieci milioni di euro.

“Il progetto – ha spiegato l’architetta Angela Gambardella – trae ispirazione dalla geometria organica del petalo di rosa; ogni aiuola e il pergolato ne sono estrusioni dirette, creando una transizione fluida con l’area del bosco limitrofa. L’audace scelta cromatica crea un vibrante contrappunto visivo, facendo risaltare il progetto architettonico sullo sfondo verde dominante”.

La Città Metropolitana è intervenuta all’inaugurazione con la consigliera delegata alla pianificazione strategica e territoriale e allo sviluppo socio-economico, Ilaria Bozzo, che ha sottolineato come la realizzazione del roseto rappresenti un risultato concreto e visibile di un percorso avviato anni fa e oggi giunto a maturazione: “Il roseto di Villa Borzino non è solo un’opera inaugurata: è la prova che le istituzioni sanno lavorare insieme per trasformare le eccellenze del territorio in opportunità reali di sviluppo. La Rosa da Sciroppo della Valle Scrivia non è un simbolo del passato, è una filiera viva, un’identità che merita tutela e proiezione verso il futuro. Questo intervento del progetto pilota va di pari passo con il lavoro che stiamo promuovendo per il riconoscimento Igp della Rosa della Valle Scrivia: due percorsi che si rafforzano a vicenda e che puntano a dare a questa eccellenza il valore che merita”.

Al taglio del nastro è seguita l’illustrazione di un ulteriore progetto per la realizzazione del Laboratorio delle Rose negli spazi della Casa del Custode, sempre all’interno del parco della Villa Borzino.

Entrambe le iniziative fanno parte, come accennato, del percorso intrapreso dal Comune di Busalla per l’ottenimento dell’Indicazione di origine protetta (Igp) per la Rosa da Sciroppo della Valle Scrivia: a tal proposito domani, presso il palazzo comunale, sarà presentato il dossier realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio e l’Università di Genova che documenta la presenza di una peculiare specie di rosa da sciroppo in Valle Scrivia fin dal XV secolo e verrà ora sottoposto al Ministero dell’Agricoltura per formalizzare la richiesta dell’Igp.

La Sagra, le aree espositive e gli eventi della Festa

Proseguono, intanto, gli eventi che animano la Festa delle Rose, a cominciare dalla Sagra delle Antiche Rose della Valle Scrivia organizzata dalla Pro Loco nella tensostruttura della Piccola Velocità adiacente a piazza Colombo dove, anche questa sera e domani a pranzo, è possibile gustare uno squisito menu a tema, ricordando che anche i ristoranti e i bar serviranno piatti e aperitivi ispirati a loro volta al fiore simbolo della Valle Scrivia.

Piazza Macciò ospita l’esposizione floreale e dei prodotti derivati dalla rosa a cominciare, naturalmente, dallo sciroppo; ai giardinetti di Largo Italia il mercatino dell’artigianato, delle rose e delle piante aromatiche; lungo via San Giorgio quello dei prodotti tipici e del piccolo artigianato, mentre piazza Colombo e piazza Ferralasco ospiteranno prodotti i florovivaisti, i produttori alimentari, gli artigiani e lo street food. Sempre in piazza Colombo è attivo anche il laboratorio Mani di fata a cura del Centro di aggregazione del Comune di Busalla.

Nel pomeriggio odierno, dalle 17:30, la parata itinerante sui trampoli della Compagnia di Teatro di Strada che, partendo da piazza Colombo e percorrendo tutta la centrale via Vittorio Veneto, si concluderà con uno fire show finale ancora a Villa Borzino, dove alle 19 va in scena il teatro con “Otello Pop Tragedy”, di e con Carlo Decio e regia di Mario Gonzales: una delle tragedie più potenti di sempre rivisitata in chiave ironica e contemporanea da un attore solo, Decio, chiamato a impersonare tutte le parti del dramma shakespeariano in una performance intensa e imprevedibile. Lo spettacolo, a pagamento, è a cura dell’Associazione Oltregiogo.

Infine nel pomeriggio di domani, domenica 14 giugno alle 17:30, alla Cappella di Nostra Signora della Guardia, il concerto del Coro dell’Istituto comprensivo Montaldo, diretto da Luca Dellacasa, con Matteo Flavio Bagliano al liuto, Marco Giulio Bagliano alla viola, i maestri preparati Mariagrazia Liberatoscioli, Kim Schiaffo e Regina Siciliano, e con la partecipazione delle classi di chitarra di Maurizio Ghio e Nicolò Di Giorgi. Da segnalare, per tutta la giornata di domenica, anche la Fiera di Sant’Antonio su Lungo Argine Scrivia.

A Villa Borzino sono inoltre visitabili le mostre “Percorsi di creatività”, curata dal gruppo Fili di Valle e rivolta al quilting, al patchwork e all’arte tessile in generale, e “La via delle rose, un sogno di bellezza per la Val Polcevera” dedicata ai luoghi, ai volti e alle rose immortalati negli scatti di Stefania Perrone per il progetto di valorizzazione dello storico cimitero di Murta, ideato e curato dall’associazione Quellicheatrasta Cistannobene. Previste per tutto il weekend anche visite guidate alla Villa e al suo parco in partenza alle 10, alle 12, alle 15 e alle 17: i tour, a pagamento, sono a cura dell’Associazione Oltregiogo e disponibili solo su prenotazione sul sito www.oltregiogo.org/eventi/

Il Palazzo Comunale di Busalla ospita, infine, “The Busangeles”, esposizione degli elaborati grafici degli alunni della 5ªS del liceo artistico Klee-Barabino di Genova, ed è attivo nelle piazze del paese il servizio Un carico di cultura a cura del gruppo spontaneo di bookcrossing Favole al telefono di Busalla.

Informazioni utili

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio IAT di Busalla al numero 010.97683, alla Pro Loco di Busalla al numero 345.0878438 oppure seguire gli account Facebook e Instagram @festadellerose. Salvo dove diversamente indicato, gli eventi sono a ingresso libero.

Il programma completo della Festa delle Rose è disponibile sul sito ufficiale della manifestazione www.festadellerosebusalla.it. Informazioni e prenotazioni presso l’ufficio Iat e la Pro Loco di Busalla, cel. 345-0878438, nonché sugli account @festadellerose di Facebook e Instagram.

La “Festa delle Rose – Busalla è un fiore” è organizzata da Comune di Busalla, Pro Loco Busalla, Civ Il Ninfeo e Associazione Le Rose della Valle Scrivia, con il patrocinio di Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova, Parco naturale regionale dell’Antola e Unione nazionale delle Pro Loco d’Italia.