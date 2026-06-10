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San fruttuoso

Frenata brusca, quattro feriti tra i passeggeri a bordo di un autobus Amt

È successo in corso Sardegna. La manovra dell'autista del mezzo pubblico per evitare un veicolo che gli ha tagliato la strada

Generico giugno 2026

Genova. Quattro feriti, per fortuna non in gravi condizioni, su un autobus Amt a San Fruttuoso, a Genova.

Il conducente del mezzo pubblico è stato costretto a una brusca frenata a causa di un veicolo che ha tagliato la strada. È successo intorno alle 8 di questa mattina in corso Sardegna, all’altezza dell’angolo con via Don Orione.

Per la manovra alcuni passeggeri sono stati sballottati e quattro sono caduti a terra. Due uomini e due donne tra i 30 e i 50 anni.

Sul posto sono arrivati i militi della Squadra emergenza. Una persona era in codice giallo. Le altre in verde. Due hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

In azione anche la polizia locale per regolare il traffico e per effettuare i rilievi sul sinistro.

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