Incontro tra Marco Bucci e Alessandra Todde, focus su Ets e trasporti via mare

Genova. Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, in Sardegna per diversi appuntamenti sul territorio tra cui un convegno promosso dai Riformatori Sardi sul tema “Costi e ETS, il mare ci separa sempre di più”, ha incontrato a Cagliari la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde per un confronto sui principali temi legati ai trasporti marittimi, alla continuità territoriale delle merci e al turismo.

Al centro del colloquio l’impatto dell’ETS sul trasporto marittimo e le ricadute che la misura può avere sui territori insulari, sulle imprese e sui costi di approvvigionamento. I due presidenti hanno condiviso la necessità di proseguire il confronto con il Governo e con le istituzioni europee per individuare soluzioni che tutelino la competitività dei territori e garantiscano collegamenti efficienti tra Sardegna e continente.

Nel corso dell’incontro è stata inoltre ribadita l’importanza strategica dei collegamenti marittimi tra Sardegna e Liguria, a partire dalla tratta Porto Torres-Genova, fondamentale per lo sviluppo economico e logistico di entrambe le regioni.