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Dialogo

Incontro tra Marco Bucci e Alessandra Todde, focus su Ets e trasporti via mare

Il presidente della Regione Liguria è in Sardegna per diversi appuntamenti sul territorio

Generico giugno 2026

Genova. Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, in Sardegna per diversi appuntamenti sul territorio tra cui un convegno promosso dai Riformatori Sardi sul tema “Costi e ETS, il mare ci separa sempre di più”, ha incontrato a Cagliari la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde per un confronto sui principali temi legati ai trasporti marittimi, alla continuità territoriale delle merci e al turismo.

Al centro del colloquio l’impatto dell’ETS sul trasporto marittimo e le ricadute che la misura può avere sui territori insulari, sulle imprese e sui costi di approvvigionamento. I due presidenti hanno condiviso la necessità di proseguire il confronto con il Governo e con le istituzioni europee per individuare soluzioni che tutelino la competitività dei territori e garantiscano collegamenti efficienti tra Sardegna e continente.

Nel corso dell’incontro è stata inoltre ribadita l’importanza strategica dei collegamenti marittimi tra Sardegna e Liguria, a partire dalla tratta Porto Torres-Genova, fondamentale per lo sviluppo economico e logistico di entrambe le regioni.

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