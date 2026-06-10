Bucci incontra l’inviata Uk per il commercio con l’Italia: al centro digitalizzazione ed economia del mare

Liguria. Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha incontrato questa mattina, presso la sede dell’ente, l’inviata del Regno Unito per il Commercio con l’Italia Catherine McKinnell.

Tra i temi trattati nel corso della visita, lo sviluppo della digitalizzazione, l’economia del mare, l’energia e la collaborazione in campo accademico.

“L’incontro con l’onorevole McKinnell è stato una gradita occasione per rafforzare le relazioni commerciali e il collegamento culturale tra Regno Unito e Liguria, un rapporto che affonda le sue radici nella storia e che vogliamo coltivare e promuovere – dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – il dialogo con il Regno Unito è prezioso per sviluppare nuove sinergie e collaborazioni nei settori chiave per la crescita del nostro territorio, come le infrastrutture, la portualità e la logistica, comparti nei quali la Liguria è impegnata a rafforzare ulteriormente il proprio ruolo di hub strategico e porta d’accesso privilegiata al sistema economico europeo”.