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Cantieri

Brignole, lavori per gli assi di forza: viale Thaon di Revel chiuso ai mezzi privati dalle 7 alle 18

Necessario per il revamping delle linee elettriche di alimentazione dei nuovi filobus

Alberi pini brignole viale thaon di revel

Genova. Da lunedì 15 a domenica 21 giugno, nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 18.00, viale Paolo Thaon di Revel, nei pressi della stazione ferroviaria di Brignole, non sarà percorribile dai mezzi privati.

La misura si rende necessaria per consentire l’esecuzione dei lavori di revamping delle linee elettriche di alimentazione dei bus nell’ambito del progetto dei quattro assi di forza del trasporto pubblico.

Nella fase istruttoria, gli uffici del Comune di Genova hanno vagliato assieme all’azienda incaricata varie opzioni: la scelta è ricaduta sulla soluzione ad impatto più ridotto sulla viabilità ordinaria.

Durante la chiusura, i veicoli provenienti da piazza Verdi/piazza delle Americhe e diretti verso via Fiume potranno seguire il seguente percorso alternativo: viale Duca d’Aosta, viale Brigata Bisagno, via Armando Diaz, via Brigata Liguria.

Nel dettaglio, nei sottoelencati tratti stradali entreranno in vigore le seguenti prescrizioni

Viale Paolo Thaon di Revel, nel tratto compreso tra viale Emanuele Filiberto Duca d’Aosta e viale Caviglia
1. limite massimo di velocità 30 km/h
2. divieto di circolazione veicolare (fatta eccezione per i mezzi Amt)
3. divieto di transito pedonale sul marciapiede lato mare in corrispondenza delle aree di cantiere
4. divieto di fermata veicolare sul lato mare della strada in corrispondenza delle aree di cantiere.
– piazza Giuseppe Verdi:
limite massimo di velocità 30 km/h in corrispondenza dell’intersezione con viale Paolo Thaon di Revel.
– viale Emanuele Filiberto Duca d’Aosta:
limite massimo di velocità 30 km/h in corrispondenza dell’intersezione con viale Paolo Thaon di Revel.

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